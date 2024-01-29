Украина подписала соглашение с Бельгией о совместном производстве вооружений

Украина и Бельгия подписали меморандум о намерениях начать совместное производство определенных вооружений совместно с Бельгией.
Что известно о совместном производстве вооружений Украиной и Бельгией
По словам заместителя главы Минобороны Ивана Гаврилюка, Минобороны и Министерство по стратегическим отраслям промышленности подписали меморандум о взаимопонимании с оборонным ведомством Бельгии.
Он добавил, что меморандум содержит намерения по реализации общих проектов, направленных на увеличение объемов производства вооружений в Украине.
В частности, речь идет о планах производства вооружения, организации ремонта и подготовке специалистов.
Что известно о расширении коалиции по предоставлению Украине F-16
По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, в рамках коалиции западных партнеров по подготовке и передаче Украине истребителей F-16 в формате контактной группы Рамштайн присоединился Люксембург.
Как F-16 усилят военный потенциал Украины
По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, первые же истребители F-16, которые Украина получит от западных партнеров, значительно усилят боевую способность украинских военных.
Однако Игнат предупредил, что для достижения контроля за собственным воздушным пространством Украине нужно будет работать над дальнейшим усилением воздушных сил.
Он также признал, что страна-агрессор РФ имеет мощные средства ПВО в оккупированном Крыму, а также сохраняет достаточно мощную авиацию.
Поэтому сказать, что Украина после получения первых F-16 сможет быстро взять под свой контроль воздушный простор, нельзя.
Игнат также отметил, что вопрос укрепления обороны неба комплексный.
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