Украина подписала соглашение с Бельгией о совместном производстве вооружений

Украина и Бельгия подписали меморандум о намерениях начать совместное производство определенных вооружений совместно с Бельгией.

Что известно о совместном производстве вооружений Украиной и Бельгией

По словам заместителя главы Минобороны Ивана Гаврилюка, Минобороны и Министерство по стратегическим отраслям промышленности подписали меморандум о взаимопонимании с оборонным ведомством Бельгии.

Это очень важно в контексте вопроса развития отечественного ОПК, создания совместных предприятий с партнерами, локализации оборонного производства в Украине. Это один из наших приоритетов, – объясняет Гаврилюк. Поделиться

Он добавил, что меморандум содержит намерения по реализации общих проектов, направленных на увеличение объемов производства вооружений в Украине.

В частности, речь идет о планах производства вооружения, организации ремонта и подготовке специалистов.

Украина очень заинтересована в создании совместных предприятий, функционирующих по международным стандартам. Уверен в нашем дальнейшем плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве, отмечает представитель Генштаба. Поделиться

Что известно о расширении коалиции по предоставлению Украине F-16

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, в рамках коалиции западных партнеров по подготовке и передаче Украине истребителей F-16 в формате контактной группы Рамштайн присоединился Люксембург.

Поблагодарил Люксембург за лидерство в создании ИТ-коалиции, а также за присоединение к коалиции F-16. Обсудили реализацию совместных договоренностей, достигнутых во время встречи между господином Фриденом и президентом Владимиром Зеленским в Давосе, - подчеркнул глава украинского правительства. Поделиться

Как F-16 усилят военный потенциал Украины

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, первые же истребители F-16, которые Украина получит от западных партнеров, значительно усилят боевую способность украинских военных.

Однако Игнат предупредил, что для достижения контроля за собственным воздушным пространством Украине нужно будет работать над дальнейшим усилением воздушных сил.

F-16, безусловно, помогут Украине в плане перехвата крылатых ракет и дронов. Безусловно, смогут в некотором роде отогнать российскую авиацию в дальнейшем и помочь нашим наземным войскам продвинуться в том или ином направлении. Также контроль воздушного пространства над морем, обеспечение свободы судоходства. Это важный вопрос. Это и наш "зерновой коридор" и т.д, – объясняет пресс-секретарь Воздушных сил. Поделиться

Он также признал, что страна-агрессор РФ имеет мощные средства ПВО в оккупированном Крыму, а также сохраняет достаточно мощную авиацию.

Поэтому сказать, что Украина после получения первых F-16 сможет быстро взять под свой контроль воздушный простор, нельзя.

Игнат также отметил, что вопрос укрепления обороны неба комплексный.