В Україні суттєво збільшився дефіцит держбюджету

За даними Мінфіну, за 2023 рік держбюджет було виконано з дефіцитом 1,33 трлн грн, зокрема загальний фонд – 1,36 трлн грн проти запланованого розписом загального фонду дефіциту 1,83 трлн грн.

Держбюджет України має значний дефіцит

Дефіцит держбюджету України за 2023 рік сягнув 1,33 трлн грн, що на 418,9 млрд грн більше, ніж 2022 року.

Такі оперативні дані повідомило Міністерство фінансів 2 січня з посиланням на Держказначейство.

Так, загалом за 2023 рік доходи держбюджету становили 2,67 трлн грн, зокрема загального фонду – 1,66 трлн грн. Із них грантова міжнародна допомога становила 425,4 млрд грн (з яких 400,5 млрд грн надійшло від США).

Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, зокрема загального фонду – 3,03 трлн грн, або 98% розпису (порівняно з 93% місяцем раніше).

За даними Мінфіну, за 2023 рік держбюджет було виконано з дефіцитом 1,33 трлн грн, зокрема загальний фонд – 1,36 трлн грн проти запланованого розписом загального фонду дефіциту 1,83 трлн грн.

У грудні 2023 року дефіцит державного бюджету України становив рекордні 285 млрд грн порівняно зі 145,1 млрд грн у листопаді та 98,4 млрд грн у жовтні.

За загальним фондом дефіцит підскочив до 274,4 млрд грн зі 162,5 млрд грн у листопаді та 87,7 млрд грн у жовтні.

Мінфін зазначив, що касові видатки держбюджету в грудні також стали рекордними і перевищили 548,2 млрд грн порівняно з 337,9 млрд грн у листопаді і 292,1 млрд грн у жовтні.

За загальним фондом видатки зросли до 397,7 млрд грн із 286,3 млрд грн у листопаді та 228,1 млрд грн у жовтні.

Як зазначив Мінфін, у грудні 2023 року надходження до загального фонду держбюджету незначно зросли – до 127,1 млрд грн зі 121,7 млрд грн у листопаді, що, однак, менше за 139,4 млрд грн у жовтні.

При цьому грантова міжнародна допомога США становила 20,5 млрд грн, тоді як у листопаді вона була відсутня, а в жовтні становила 42 млрд грн.

Які цифри мав дербюджет України у 2022 році

2022 року держбюджет було виконано з дефіцитом 911,1 млрд грн, зокрема загальний фонд - 909,5 млрд грн, зокрема в грудні відповідно 99 млрд грн і 101,3 млрд грн, а в довоєнному 2021 році дефіцит загального фонду держбюджету України дорівнював 166,8 млрд грн.

Видатки держбюджету за 2022 рік становили 2,70 трлн грн, зокрема за загальним фондом – 2,41 трлн грн, що на 91,7% перевищувало показник 2021 року. У грудні 2022 року касові видатки бюджету становили 408,8 млрд грн, зокрема загального фонду - 330,5 млрд грн.

До загального фонду держбюджету 2022 року надійшло 1,491 трлн грн, з яких грантове фінансування становило 480,6 млрд грн, тоді як 2021 року доходи становили 1,084 трлн грн. У грудні 2022 року доходи загального фонду дорівнювали 229,2 млрд грн, з яких 138,4 млрд грн становила грантова допомога.

6 жовтня 2023 року Верховна Рада затвердила чергові правки до держбюджету-2023 – переважно для збільшення видатків сектору безпеки та оборони.

Новий розмір видатків держбюджету становив 3 трлн 393,0 млрд грн, зокрема за загальним фондом – 3 трлн 94,5 млрд грн, тоді як доходів - 1 трлн 416,4 млрд грн, зокрема за загальним фондом – 1 трлн 253,9 млрд грн. Граничний розмір дефіциту було визначено у 2 трлн 10,35 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 834,6 млрд грн.