В Украине существенно увеличился дефицит госбюджета

По данным Минфина, за 2023 год госбюджет был выполнен с дефицитом 1,33 трлн грн, в том числе общий фонд – 1,36 трлн грн против запланированного росписью общего фонда дефицита 1,83 трлн грн.

Госбюджет Украины имеет значительный дефицит

Дефицит госбюджета Украины за 2023 год достиг 1,33 трлн грн, что на 418,9 млрд грн больше, чем в 2022 году.

Такие оперативные данные сообщило Министерство финансов 2 января со ссылкой на Госказначейство.

В целом за 2023 год доходы госбюджета составляли 2,67 трлн грн, в том числе общего фонда – 1,66 трлн грн. Из них грантовая международная помощь составила 425,4 млрд грн (из которых 400,5 млрд грн. поступило от США).

Кассовые расходы госбюджета за прошлый год превысили 4 трлн грн, в том числе общего фонда – 3,03 трлн грн, или 98% росписи (по сравнению с 93% месяцем ранее).

По данным Минфина, за 2023 год госбюджет был исполнен с дефицитом 1,33 трлн грн, в том числе общий фонд – 1,36 трлн грн против запланированного росписью общего фонда дефицита 1,83 трлн грн.

В декабре 2023 года дефицит государственного бюджета Украины составил рекордные 285 млрд грн по сравнению со 145,1 млрд грн в ноябре и 98,4 млрд грн в октябре.

По общему фонду дефицит подскочил до 274,4 млрд грн со 162,5 млрд грн в ноябре и 87,7 млрд грн в октябре.

Минфин отметил, что кассовые расходы госбюджета в декабре также стали рекордными и превысили 548,2 млрд грн по сравнению с 337,9 млрд грн в ноябре и 292,1 млрд грн в октябре.

По общему фонду расходы выросли до 397,7 млрд грн с 286,3 млрд грн в ноябре и 228,1 млрд грн в октябре.

Как отметил Минфин, в декабре 2023 года поступления в общий фонд госбюджета незначительно выросли – до 127,1 млрд грн со 121,7 млрд грн в ноябре, что, однако, меньше 139,4 млрд грн в октябре.

При этом грантовая международная помощь США составила 20,5 млрд грн, тогда как в ноябре она отсутствовала, а в октябре составила 42 млрд грн.

Какие цифры имел госбюджет Украины в 2022 году

2022 госбюджет было выполнено с дефицитом 911,1 млрд грн, в том числе общий фонд - 909,5 млрд грн, в том числе в декабре соответственно 99 млрд грн и 101,3 млрд грн, а в довоенном 2021 году дефицит общего фонда госбюджета Украины равнялся 166, 8 млрд. грн.

Расходы госбюджета за 2022 год составили 2,70 трлн грн, в том числе по общему фонду – 2,41 трлн грн, что на 91,7% превышало показатель 2021 года. В декабре 2022 года кассовые расходы бюджета составили 408,8 млрд грн, в том числе общего фонда – 330,5 млрд грн.

В общий фонд госбюджета 2022 поступило 1,491 трлн грн, из которых грантовое финансирование составило 480,6 млрд грн, тогда как в 2021 доходы составляли 1,084 трлн грн. В декабре 2022 года доходы общего фонда равнялись 229,2 млрд грн, из которых 138,4 млрд грн составила грантовая помощь.

6 октября 2023 г. Верховная Рада утвердила очередные правки в госбюджет-2023 – преимущественно для увеличения расходов сектора безопасности и обороны.

Новый размер расходов госбюджета составил 3 трлн 393,0 млрд грн, в том числе по общему фонду – 3 трлн 94,5 млрд грн, тогда как доходов – 1 трлн 416,4 млрд грн, в том числе по общему фонду – 1 трлн 253,9 млрд грн . Предельный размер дефицита был определен в 2 трлн 10,35 млрд грн, в том числе по общему фонду – 1 трлн 834,6 млрд грн.