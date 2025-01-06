Команда геологів з Китайського університету наук про Землю на чолі з Ден-Ян Хе визначили процеси, які сприяють підйому золота на поверхню із надр Землі.

Як домогтись підйому золота на поверхню із земних надр

Китайські геологи визначили, що підйом золота на поверхню землі залежить від сірки, що утворює бульбашки під діючими вулканами.

За результатами низки нещодавніх досліджень було встановлено, що деякі форми сірки утворюють молекулярні зв’язки із золотом, яке в іншому випадку так і залишалось б у мантії.

Головним компонентом у процесі підйому золота на поверхню Землі є трисірчана сірка.

Між тим експерименти, проведенні Стефаном Фарсангом та Золтаном Заячем з Женевського університету, визначили, що ключову роль у цьому процесі відіграє бісульфід.

Обидва набори результатів цікаві і заслуговують на увагу, адже розуміння того, як формуються поклади золота, може допомогти нам максимально ефективно використовувати цей прекрасний, цінний і корисний ресурс, — зазначають автори матеріалу. Поширити

Науковці підкреслюють, що переважно родовища золота утворюються внаслідок вулканічної активності у місцях, де стикаються між собою тектонічні плити.

Це відбувається, коли край однієї тектонічної плити прослизає під іншу, утворюючи так звану зону субдукції.

Взаємодія між двома плитами створює регіон, пронизаний землетрусами і вулканами, такими як довгий ланцюг вулканів, відомий як Тихоокеанське вогняне кільце, — підкреслюється у матеріалі. Поширити

Золото у таких родовищах утворюється глибоко у надрах, переважно безпосередньо у мантії.

Дорогоцінний метал так і залишався б у мантії, однак він потрапляє у магму, яку підіймає на поверхню вулканічна активність і дозволяє золоту відкладатись.

Вчені переконані, що ключовим фактором у підйомі золота на поверхню є сірка, яка має здатність потужно поєднуватись із важкими металами.

Золото

Денг-Янг та його колеги проводили експерименти із впливом різного тиску та температур з метою створення термодинамічної моделі, яка ю передбачала реальні умови для підйому золота.

Їм вдалось дізнатись, що за певних температур та тиску під час нагріву води і окислення по мірі занурення земної кори, золото і трисульфід поєднуються і утворюють розчинний комплекс з формулою Au(HS)S3-.

Термодинамічна модель, яку ми зараз опублікували, є першою, яка виявила наявність комплексу золота з трисіркою, про існування якого ми раніше не знали в цих умовах. Це дає найбільш правдоподібне пояснення дуже високих концентрацій золота в деяких мінеральних системах в умовах субдукційних зон, — пояснює геолог Адам Саймон з Мічиганського університету. Поширити

Яким ще чином можна сприяти підйому золота на поверхню

Однак це може бути не єдиним способом спонукати підйом золота на поверхню.

За результатами експерименту Фарсанг і Заяч визначили, що замінити стан окислення сірки можна шляхом додавання її в умови тиску і температури 875 градусів за Цельсієм, що еквівалентне температурі магм.

За попередніми дослідженнями було встановлено, що за підйом золота відповідає трисічарчана сірка.

Однак вже нові результати показали, що бісульфід, сірководень та діоксид сірки були значно присутні при магматичних температурах.