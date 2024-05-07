На думку науковців, на Венері, як і на Землі, колись була вода, однак протягом десятиліть вчені не могли розкрити таємницю її зникнення.

Чому та як зникла вода на Венері

За новою теорією вчених, вода могла повністю зникнути на Венері внаслідок дисоціативної рекомбінації HCO+, або так званого “вибухового” парникового ефекту.

Венеру часто називають “сестрою” нашої Землі через схожі розміри та відстань до Сонця.

Вона має щильну атмосферу, що складається з з вуглекислого газу з хмарами сірчаної кислоти.

Це дуже ускладнює проникнення сонячного світла до поверхні планети.

При цьому атмосфера Венери набагато щільніша і гарячіша за земну, а атмосферний тиск вищий приблизно в 92 рази.

Це можна порівняти із перебуванням на глибині близько кілометра під водою.

Поверхня планети майже скрізь представляє безплідний скелястий ландшафт, який вкриває шар сірчаного пилу.

Окрім цього поверхня планети вкрита тисячами вулканів, деякі з них залишаються активними.

Венера — не найприємніше місце. Металеві космічні апарати плавляться за лічені хвилини. Середня температура поверхні становить 867 градусів за Фаренгейтом (463,8 за Цельсієм). Це тому, що 1) вона ближче до Сонця, ніж Земля, тому тепліше, і 2) тому, що в неї супер-парникова атмосфера, яка складається на 96 відсотків із CO2 (вуглекислого газу). Тепер життя буквально приготувалося б на поверхні і перетворилося б на смолу. І, звичайно ж, на Венері, де мешкає все життя на Землі, немає води, - пояснює журналістам Newsweek професор астробіології та геології в Університеті Кертіна Мартін ван Кранендонк.

При цьому науковці вважають, що на початку існування на Венері, ймовірно була велика кількість води.

Вода могла перебувати на планеті у вигляді великих океанів або водойм.

Однак згодом сонячна радіація та численні виверження вулканів звільнили велику кількість вуглекислого газу.

Це могло спровокувати випаровування поверхневих вод, підвищення атмосферного тиску і подальше зростання екстремальних температур.

Дослідження науковців вказує на те, що Венера могла втратити всю воду, що випаровувалась внаслідок дисоціативної рекомбінації HCO+, під час якої іони HCO поєднуються з електронами, утворюючи атоми монооксиду вуглецю і водню, які губляться у космосі.

Що відомо про інші теорії зникнення води на Венері

За іншими теоріями вода на Венері була втрачена в результаті процесу, званого гідродинамічним відтоком, який описує, як газ виходить з атмосфери планети.

Однак за разрахунками, цей процес не міг повністю позбавити Венеру води.

Науковці зазначають, що дисоціативна рекомбінація HCO+ свідчить про те, що планета могла втрачати воду набагато швидше.

Це також пояснило б будь-які розбіжності в даних від інструментів попередніх космічних апаратів Венери.

Необхідні подальші місії на Венеру, щоб визначити, чи справді дисоціативна рекомбінація HCO+ є причиною того, що Венера втратила більшу частину своєї води.