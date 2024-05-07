По мнению ученых, на Венере, как и на Земле, когда-то была вода, однако в течение десятилетий ученые не могли раскрыть тайну ее исчезновения.

Почему и как исчезла вода на Венере

По новой теории ученых вода могла полностью исчезнуть на Венере вследствие диссоциативной рекомбинации HCO+, или так называемого «взрывного» парникового эффекта.

Венеру часто называют "сестрой" нашей Земли из-за схожих размеров и расстояний до Солнца.

Она имеет плотную атмосферу, состоящую из углекислого газа с облаками серной кислоты.

Это очень усложняет проникновение солнечного света к поверхности планеты.

При этом атмосфера Венеры гораздо плотнее и горячее земной, а атмосферное давление выше примерно в 92 раза.

Это можно сравнить с пребыванием на глубине около километра под водой.

Поверхность планеты почти везде представляет бесплодный скалистый ландшафт, покрывающий слой серной пыли.

Кроме того, поверхность планеты покрыта тысячами вулканов, некоторые из них остаются активными.

Венера — не самое приятное место. Металлические космические аппараты плавятся в считанные минуты. Средняя температура поверхности составляет 867 градусов по Фаренгейту (463,8 по Цельсию). Это потому, что 1) она ближе к Солнцу, чем Земля, поэтому теплее, и 2) потому, что у нее суперпарниковая атмосфера, состоящая на 96 процентов из CO2 (углекислого газа). Теперь жизнь буквально приготовилась бы на поверхности и превратилась бы в смолу. И, конечно же, на Венере, где проживает всю жизнь на Земле, нет воды, — объясняет журналистам Newsweek профессор астробиологии и геологии в Университете Кертина Мартин ван Кранендонк.

При этом ученые считают, что в начале существования на Венере, вероятно, было большое количество воды.

Вода могла находиться на планете в виде больших океанов или водоемов.

Однако впоследствии солнечная радиация и многочисленные извержения вулканов освободили большое количество углекислого газа.

Это могло спровоцировать испарение поверхностных вод, повышение атмосферного давления и рост экстремальных температур.

Исследование ученых указывает на то, что Венера могла потерять всю воду, которая испарялась в результате диссоциативной рекомбинации HCO+, во время которой ионы HCO сочетаются с электронами, образуя атомы монооксида углерода и водорода, которые теряются в космосе.

Что известно о других теориях исчезновения воды на Венере

По другим теориям вода на Венере была утрачена в результате процесса, называемого гидродинамическим оттоком, описывающим, как газ выходит из атмосферы планеты.

Однако по расчетам этот процесс не мог полностью лишить Венеру воды.

Ученые отмечают, что диссоциативная рекомбинация HCO+ свидетельствует о том, что планета могла терять воду гораздо быстрее.

Это также объяснило бы разногласия в данных от инструментов предыдущих космических аппаратов Венеры.

Необходимы дальнейшие миссии на Венеру, чтобы определить, действительно ли диссоциативная рекомбинация HCO+ является причиной того, что Венера потеряла большую часть своей воды.