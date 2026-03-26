Виверження доісторичного супервулкана Тоба майже знищило людство — як вижили наші предки

Нові знахідки в Ефіопії показали, як саме наші предки змогли уникнути загибелі.

Як доісторичні люди змогли вижити після виверження супервулкана Тоба

Дослідники виявили, що ранні люди пережили одне з найбільших вивержень вулканів в історії Землі, швидко переключивши свій раціон на річкові джерела їжі.

Виверження супервулкана Тоба було настільки катастрофічним, що, за низкою оцінок, воно скоротило чисельність людської популяції до менше ніж 1000 осіб, ледь не призвівши до нашого повного вимирання.

Така реакція на глобальну катастрофу показує, як екологічний стрес міг підштовхнути групи людей, що вижили, до продовження руху замість того, щоб загинути на місці, пише Earth.

У стародавньому поселенні людей на північному заході Ефіопії Шинфа-Метема 1 було виявлено щільний шар артефактів, кісток і слідів вогнищ, що свідчить про те, що люди залишалися тут під час виверження і після нього.

Працюючи в Техаському університеті в Остіні, антрополог Джон Каппельман задокументував, як ці останки відобразили спільноту, яка адаптувалася замість того, щоб зникнути. Замість того, щоб покинути місце при погіршенні умов, ці люди змінили те, на що вони полювали, що збирали і що готували у міру зміни ресурсів.

Ця спадкоємність викликає необхідність пояснити, як стабільне поселення могло зберігатися, поки навколишній ландшафт ставав дедалі непридатнішим для життя.

Крихітні уламки криптотефри — вулканічного скла, прихованого в відкладах, — пов'язали це місце з виверженням Тоба, супервулкана на острові Суматра в сучасній Індонезії, і визначили його вік приблизно в 74 000 років.

Хімічний аналіз шкаралупи страусиних яєць показав різкий стрибок посушливості після випадання попелу, що вказує на більш тривалий і суворий сухий сезон.

Оскільки яєчна шкаралупа формується швидко, ця зміна могла відбутися в період між сезонами кладки. Результатом стали не нескінченні руїни, а короткий і суворий стрес-тест, на який людям довелося відповісти негайно.

До того, як умови погіршилися, люди в Шинфа-Метема 1 вже вживали в їжу антилоп, мавп, рибу та інших дрібних тварин. Після того, як річка обміліла, частка риби зросла з 14% до 52% серед ідентифікованих решток тварин, тоді як кількість наземних тварин скоротилася.

Сліди порізів і обпалені кістки показують, що їжа оброблялася на місці, а контрольований вогонь, ймовірно, допомагав у її приготуванні. Ці деталі демонструють практичну зміну в повсякденній поведінці, а не випадкове порятунок від катастрофи.

Серед кам'яних знарядь виділялися невеликі трикутні наконечники, розмір і пошкодження яких відповідають метальним снарядам. Команда Каппельмана стверджувала, що ці наконечники, ймовірно, були наконечниками стріл, що давало мисливцям більше шансів проти дрібної та швидкої здобичі.

Більш ранні свідчення з Південної Африки відносили технологію вдосконалених метальних снарядів приблизно до 71 000 років тому, але знахідки в Шинфа-Метема 1 можуть розширити ці часові рамки. Ця можливість має найбільше значення, коли їжі стає мало, оскільки дистанція і точність стають ціннішими, ніж груба сила.

Сезонні річки в посушливій країні не зникають безслідно: вони розпадаються на водойми, що зменшуються, які все ще приваблюють тварин і людей. Навколо таких водопоїв здобич, яку переслідує спрага, легше передбачити, а рибу, що потрапила в пастку, легше зловити без складного спорядження.

У міру того як люди вичерпували запаси їжі у водоймі та навколо неї в конкретний посушливий сезон, вони, ймовірно, були змушені переходити до нових водойм, — пояснив Каппельман.

Така модель створює ланцюжок коротких переміщень уздовж річки — кожне з них невелике, але кожне віддаляє все далі від дому.

Більш ранні південноафриканські стоянки також показали, що люди витримали цю подію, а Шинфа-Метема 1 доповнює картину умовами пересохлої річки. Картина, що формується, є суворішою і точнішою, оскільки регіональні збитки мали значення навіть тоді, коли людство в цілому вижило.

Узяті разом, докази дозволяють припустити, що одне з найгірших вивержень доісторичної епохи не зупинило людський рух, а, можливо, перенаправило його. Глибший урок полягає не в тому, що катастрофа була благом, а в тому, що деякі люди вижили, слідуючи за річкою, що пересихала, до їжі та води.