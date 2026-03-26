Извержение доисторического супервулкана Тоба почти уничтожило человечество — как выжили наши предки

Как доисторические люди смогли выжить после извержения супервулкана Тоба

Исследователи обнаружили, что ранние люди пережили одно из величайших извержений вулканов в истории Земли, быстро переключив свой рацион на речные источники пищи.

Извержение супервулкана Тоба было настолько катастрофическим, что, по ряду оценок, оно сократило численность человеческой популяции до менее 1000 человек, едва не приведя к нашему полному вымиранию.

Такая реакция на глобальную катастрофу показывает, как экологический стресс мог подтолкнуть группы выживших к продолжению движения вместо того, чтобы погибнуть на месте, пишет Earth.

В древнем поселении людей на северо-западе Эфиопии Шинфа-Метема 1 обнаружен плотный слой артефактов, костей и следов очагов, что свидетельствует о том, что люди оставались здесь во время извержения и после него.

Работая в Техасском университете в Остине, антрополог Джон Каппельман задокументировал, как эти останки запечатлели адаптированное сообщество вместо того, чтобы исчезнуть. Вместо того чтобы покинуть место при ухудшении условий, эти люди изменили то, на что они охотились, что собирали и готовили по мере смены ресурсов.

Эта преемственность вызывает необходимость объяснить, как стабильное поселение могло сохраняться, пока окружающий ландшафт становился все более непригодным для жизни.

Крошечные обломки криптотефры — скрытого в отложениях вулканического стекла — связали это место с извержением Тоба, супервулкана на острове Суматра в современной Индонезии, и определили его возраст примерно в 74 000 лет.

Химический анализ скорлупы страусиных яиц показал резкий скачок засушливости после выпадения пепла, что указывает на более продолжительный и суровый сухой сезон.

Поскольку яичная скорлупа формируется быстро, это изменение могло произойти в период между кладочными сезонами. Результатом стали не нескончаемые руины, а маленький и серьезный стресс-тест, на который людям пришлось ответить незамедлительно.

До того, как условия ухудшились, люди в Шинфа-Метеме уже употребляли в пищу антилоп, обезьян, рыбу и других мелких животных. После того, как река обмелела, доля рыбы выросла с 14 до 52% среди идентифицированных остатков животных, тогда как количество наземных животных сократилось.

Следы порезов и обожженные кости показывают, что пища возделывалась на месте, а контролируемый огонь, вероятно, помогал в ее приготовлении. Эти детали демонстрируют практическое изменение в повседневном поведении, а не случайное избавление от катастрофы.

Среди каменных орудий выделялись небольшие треугольные наконечники, размер и повреждение которых соответствуют металлическим снарядам. Команда Каппельмана утверждала, что эти наконечники, по всей вероятности, были наконечниками стрел, что давало охотникам больше шансов против мелкой и быстрой добычи.

Более ранние показания из Южной Африки относили технологию усовершенствованных метательных снарядов примерно до 71 000 лет назад, но находки в Шинфа-Метеме 1 могут расширить эти временные рамки. Эта возможность имеет наибольшее значение, когда пищи становится мало, поскольку дистанция и точность становятся более ценными, чем грубая сила.

Сезонные реки в засушливой стране не исчезают бесследно: они распадаются на уменьшающиеся водоемы, которые все еще привлекают животных и людей. Вокруг таких водопоев добычу, которую преследует жажда, легче предсказать, а попавшую в ловушку рыбу легче поймать без сложного снаряжения.

По мере того, как люди исчерпывали запасы пищи в водоеме и вокруг нее в конкретный засушливый сезон, они, вероятно, были вынуждены переходить к новым водоемам, — пояснил Каппельман.

Такая модель создает цепочку коротких перемещений вдоль реки — каждое из них небольшое, но каждое отдаляет все дальше от дома.

Более ранние южноафриканские стоянки также показали, что люди выдержали это событие, а Шинфа-Метема 1 дополняет картину условиями пересохшей реки. Формирующаяся картина строже и точнее, поскольку региональные убытки имели значение даже тогда, когда человечество в целом выжило.

Взятые вместе доказательства позволяют предположить, что одно из худших извержений доисторической эпохи не остановило человеческое движение, а, возможно, перенаправило его. Глубокий урок заключается не в том, что катастрофа была благом, а в том, что некоторые люди выжили, следуя за пересыхающей рекой до еды и воды.