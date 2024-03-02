Збиття російського Су-34 на східному напрямку — з'явилося відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Збиття російського Су-34 на східному напрямку — з'явилося відео

Су-34
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Джерело:  online.ua

Повітряні сили ЗСУ збили перший російський Су-34 у березні 2024 року. В мережі уже опублікували відеопідтвердження.

Знищення Су-34 1 березня. Як це було

У пресслужбі ПС ЗСУ повідомили, що в п’ятницю, 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку вдалося знищити ще один ворожий винищувач-бомбардувальних Су-34.

Що важливо розуміти, російський літак намагався завдати удару по позиціях українських військових керованими авіабомбами.

Окрім того, користувачі мережі уже опублікували відео падіння Су-34.

Варто також нагадати, що лише протягом лютого 2024 року українські воїни збили 13 російських літаків, серед яких був і А-50У.

Як зазначають представники Повітряних сил ЗСУ, вони роблять все можливе задля захисту українського неба.

Так, вночі 2 березня в результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 із 17 «шахедів» у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

Також відомо, що Росія цієї ж ночі атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької обл.

Загальні втрати армії РФ станом 2 березня 2024 року:

  • особового складу — близько 415640 (+960) осіб,

  • танків — 6624 (+14) од,

  • бойових броньованих машин — 12611 (+29) од,

  • артилерійських систем — 10153 (+47) од,

  • РСЗВ — 1003 (+3) од,

  • засоби ППО — 696 (+5) од,

  • літаків — 346 (+1) од,

  • гелікоптерів — 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7829 (+35),

  • крилаті ракети — 1915 (+3),

  • кораблі /катери — 25 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 13267 (+61) од,

  • спеціальна техніка — 1617 (+6)

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