Збиття російського Су-34 на східному напрямку — з'явилося відео

Повітряні сили ЗСУ збили перший російський Су-34 у березні 2024 року. В мережі уже опублікували відеопідтвердження.

Знищення Су-34 1 березня. Як це було

У пресслужбі ПС ЗСУ повідомили, що в п’ятницю, 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку вдалося знищити ще один ворожий винищувач-бомбардувальних Су-34.

Що важливо розуміти, російський літак намагався завдати удару по позиціях українських військових керованими авіабомбами.

Окрім того, користувачі мережі уже опублікували відео падіння Су-34.

Варто також нагадати, що лише протягом лютого 2024 року українські воїни збили 13 російських літаків, серед яких був і А-50У.

Як зазначають представники Повітряних сил ЗСУ, вони роблять все можливе задля захисту українського неба.

Так, вночі 2 березня в результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 із 17 «шахедів» у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

Також відомо, що Росія цієї ж ночі атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької обл.

Загальні втрати армії РФ станом 2 березня 2024 року: