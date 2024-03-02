Збиття російського Су-34 на східному напрямку — з'явилося відео

Повітряні сили ЗСУ збили перший російський Су-34 у березні 2024 року. В мережі уже опублікували відеопідтвердження.
Знищення Су-34 1 березня. Як це було
У пресслужбі ПС ЗСУ повідомили, що в п’ятницю, 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку вдалося знищити ще один ворожий винищувач-бомбардувальних Су-34.
Що важливо розуміти, російський літак намагався завдати удару по позиціях українських військових керованими авіабомбами.
Окрім того, користувачі мережі уже опублікували відео падіння Су-34.
Варто також нагадати, що лише протягом лютого 2024 року українські воїни збили 13 російських літаків, серед яких був і А-50У.
Як зазначають представники Повітряних сил ЗСУ, вони роблять все можливе задля захисту українського неба.
Так, вночі 2 березня в результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 із 17 «шахедів» у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.
Також відомо, що Росія цієї ж ночі атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької обл.
Загальні втрати армії РФ станом 2 березня 2024 року:
особового складу — близько 415640 (+960) осіб,
танків — 6624 (+14) од,
бойових броньованих машин — 12611 (+29) од,
артилерійських систем — 10153 (+47) од,
РСЗВ — 1003 (+3) од,
засоби ППО — 696 (+5) од,
літаків — 346 (+1) од,
гелікоптерів — 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7829 (+35),
крилаті ракети — 1915 (+3),
кораблі /катери — 25 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 13267 (+61) од,
спеціальна техніка — 1617 (+6)
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