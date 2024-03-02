Уничтожение российского Су-34 на восточном направлении — появилось видео
Категория
Украина
Дата публикации

Уничтожение российского Су-34 на восточном направлении — появилось видео

Су-34
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Источник:  online.ua

Воздушные силы ВСУ сбили первый российский Су-34 в марте 2024 года. В сети уже опубликовали видеоподтверждение.

Уничтожение Су-34 1 марта. Как это было

В пресс-службе ПС ВСУ сообщили, что в пятницу, 1-го марта, около 09.00, на восточном направлении удалось уничтожить еще один вражеский истребитель-бомбардировочный Су-34.

Что важно понимать, российский самолет пытался нанести удар по позициям украинских военных управляемыми авиабомбами.

Кроме того, пользователи сети уже опубликовали видео падения Су-34.

Стоит также напомнить, что только в течение февраля 2024 г. украинские воины сбили 13 российских самолетов, среди которых был и А-50У.

Как отмечают представители Воздушных сил ВСУ, они делают все возможное для защиты украинского неба.

Ночью 2 марта в результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 14 из 17 «шахедов» в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.

Также известно, что Россия этой же ночью атаковала Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 из ВОТ Херсонской и Донецкой областей.

Общие потери армии РФ по состоянию на 2 марта 2024 года:

  • личного состава — около 415640 (+960) человек,

  • танков — 6624 (+14) ед,

  • боевых бронированных машин — 12611 (+29) ед,

  • артиллерийских систем — 10153 (+47) ед,

  • РСЗО — 1003 (+3) ед,

  • средства ПВО — 696 (+5) ед,

  • самолетов — 346 (+1) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 7829 (+35),

  • крылатые ракеты — 1915 (+3),

  • корабли /катера — 25 (+0) ед,

  • подлодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 13267 (+61) ед,

  • специальная техника — 1617 (+6)

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