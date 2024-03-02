Уничтожение российского Су-34 на восточном направлении — появилось видео

Воздушные силы ВСУ сбили первый российский Су-34 в марте 2024 года. В сети уже опубликовали видеоподтверждение.

Уничтожение Су-34 1 марта. Как это было

В пресс-службе ПС ВСУ сообщили, что в пятницу, 1-го марта, около 09.00, на восточном направлении удалось уничтожить еще один вражеский истребитель-бомбардировочный Су-34.

Что важно понимать, российский самолет пытался нанести удар по позициям украинских военных управляемыми авиабомбами.

Кроме того, пользователи сети уже опубликовали видео падения Су-34.

Стоит также напомнить, что только в течение февраля 2024 г. украинские воины сбили 13 российских самолетов, среди которых был и А-50У.

Как отмечают представители Воздушных сил ВСУ, они делают все возможное для защиты украинского неба.

Ночью 2 марта в результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 14 из 17 «шахедов» в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.

Также известно, что Россия этой же ночью атаковала Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 из ВОТ Херсонской и Донецкой областей.

Общие потери армии РФ по состоянию на 2 марта 2024 года: