Уничтожение российского Су-34 на восточном направлении — появилось видео

Воздушные силы ВСУ сбили первый российский Су-34 в марте 2024 года. В сети уже опубликовали видеоподтверждение.
Уничтожение Су-34 1 марта. Как это было
В пресс-службе ПС ВСУ сообщили, что в пятницу, 1-го марта, около 09.00, на восточном направлении удалось уничтожить еще один вражеский истребитель-бомбардировочный Су-34.
Что важно понимать, российский самолет пытался нанести удар по позициям украинских военных управляемыми авиабомбами.
Кроме того, пользователи сети уже опубликовали видео падения Су-34.
Стоит также напомнить, что только в течение февраля 2024 г. украинские воины сбили 13 российских самолетов, среди которых был и А-50У.
Как отмечают представители Воздушных сил ВСУ, они делают все возможное для защиты украинского неба.
Ночью 2 марта в результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 14 из 17 «шахедов» в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.
Также известно, что Россия этой же ночью атаковала Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 из ВОТ Херсонской и Донецкой областей.
Общие потери армии РФ по состоянию на 2 марта 2024 года:
личного состава — около 415640 (+960) человек,
танков — 6624 (+14) ед,
боевых бронированных машин — 12611 (+29) ед,
артиллерийских систем — 10153 (+47) ед,
РСЗО — 1003 (+3) ед,
средства ПВО — 696 (+5) ед,
самолетов — 346 (+1) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 7829 (+35),
крылатые ракеты — 1915 (+3),
корабли /катера — 25 (+0) ед,
подлодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 13267 (+61) ед,
специальная техника — 1617 (+6)
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-