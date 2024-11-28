Зеленський підписав закон про підвищення податків — чого очікувати українцям

За даними заступника голови податкового комітету Ярослава Железняка, закон набере чинності після публікації: його опублікують 30 листопада — буде дійсним 1 грудня.

Якщо рахувати що кожен день без закону коштував 270+ млн грн для бюджету, то ось ці 44-и дні затримки (поки Зеленський не підписав — ред.) = -12 млрд грн для бюджету армії. У 2024-му році принесе лише 8 млрд грн. У 2025-му = вже 141 млрд грн.

Підвищення податків містить такі зміни:

Підвищення військового збору із зарплат фізосіб (включаючи учасників режиму "Дія.Сіті") з 1,5% до 5% — з дати набуття чинності законом. Виняток — військовослужбовці (залишиться 1,5%).

Збільшення з 1 січня 2025 року військового збору з інших доходів громадян (крім зарплат) з 1,5% до 5%.

Запровадження військового збору в розмірі 10% від мінімальної зарплати (наразі — 800 грн) для фізосіб-підприємців першої, другої та четвертої груп.

Запровадження військового збору для ФОПів третьої групи в розмірі 1% від доходу.

Підвищення ставки податку на прибуток за 2024 рік для банків з 25% до 50%. Оскільки вони вже сплатили податки за старою ставкою за більшу частину цього року, то новий податок запроваджується ретроспективно ("заднім числом").

Підвищення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страхових компаній) з 18% до 25% з 1 січня 2025 року.

Запровадження щомісячних авансових платежів з податку на прибуток для АЗС: 30, 45 або 60 тис. грн за кожну станцію залежно від її типу. Сума переплат не буде враховуватися для зменшення податкових зобов'язань у майбутньому.

Запровадження авансового внеску з податку на прибуток для пунктів обміну валют у розмірі 700 євро за кожен пункт обміну в Києві, 600 євро — у містах з населенням понад 50 тис. осіб, 200 євро — для інших населених пунктів.

Запровадження мінімального податку на землю в розмірі 700 грн і 1 400 грн за гектар.

Запровадження щомісячної звітності щодо ПДФО, військового збору та єдиного соціального внеску з 1 січня 2025 року. Раніше у Верховній Раді це пов'язували із запровадженням "економічного бронювання", але зараз ця норма необхідна для моніторингу відповідності заброньованих новим вимогам.

Звільнення "національного кешбеку" від оподаткування ПДФО та військовим збором у 2024-2025 роках.