Зеленський підписав закон про підвищення податків — чого очікувати українцям

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про історичне підвищення податків. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Головні тези:
- У 2025 році українці можуть очікувати значного підвищення податків.
- Однією з ключових змін є підвищення військового збору для фізичних осіб та підприємців, а також ставок податку на прибуток для банків та інших фінансових установ.
- Уряд вже працює над механізмами впровадження нових податкових змін, які будуть стосуватися громадян, бізнесу та соціальних програм надалі.
В Україні значно підвищаться податки
За даними заступника голови податкового комітету Ярослава Железняка, закон набере чинності після публікації: його опублікують 30 листопада — буде дійсним 1 грудня.
Підвищення податків містить такі зміни:
Підвищення військового збору із зарплат фізосіб (включаючи учасників режиму "Дія.Сіті") з 1,5% до 5% — з дати набуття чинності законом. Виняток — військовослужбовці (залишиться 1,5%).
Збільшення з 1 січня 2025 року військового збору з інших доходів громадян (крім зарплат) з 1,5% до 5%.
Запровадження військового збору в розмірі 10% від мінімальної зарплати (наразі — 800 грн) для фізосіб-підприємців першої, другої та четвертої груп.
Запровадження військового збору для ФОПів третьої групи в розмірі 1% від доходу.
Підвищення ставки податку на прибуток за 2024 рік для банків з 25% до 50%. Оскільки вони вже сплатили податки за старою ставкою за більшу частину цього року, то новий податок запроваджується ретроспективно ("заднім числом").
Підвищення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страхових компаній) з 18% до 25% з 1 січня 2025 року.
Запровадження щомісячних авансових платежів з податку на прибуток для АЗС: 30, 45 або 60 тис. грн за кожну станцію залежно від її типу. Сума переплат не буде враховуватися для зменшення податкових зобов'язань у майбутньому.
Запровадження авансового внеску з податку на прибуток для пунктів обміну валют у розмірі 700 євро за кожен пункт обміну в Києві, 600 євро — у містах з населенням понад 50 тис. осіб, 200 євро — для інших населених пунктів.
Запровадження мінімального податку на землю в розмірі 700 грн і 1 400 грн за гектар.
Запровадження щомісячної звітності щодо ПДФО, військового збору та єдиного соціального внеску з 1 січня 2025 року. Раніше у Верховній Раді це пов'язували із запровадженням "економічного бронювання", але зараз ця норма необхідна для моніторингу відповідності заброньованих новим вимогам.
Звільнення "національного кешбеку" від оподаткування ПДФО та військовим збором у 2024-2025 роках.
Підвищення ренти на видобуток щебеню, глини, граніту та піску — не менше 5 дол. за тонну.
Що відомо про зарплати, пенсії та субсидії у 2025 році
Мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8 тис грн на місяць (48 гривень на годину), без підвищення з 1 січня.
Середня заробітна плата прогнозується на рівні 24 389 грн. Це зростання пов'язане з необхідністю утримання кадрів та залучення нових працівників на фоні дефіциту робочої сили.
Також до 1 липня 2025 року Кабінет міністрів має розробити законопроєкти, що уніфікують підходи до перерахунку пенсій, призначених за спеціальними законами. З 1 березня 2025 року передбачено проведення індексації пенсій.
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