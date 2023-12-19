Зеленський пообіцяв лобіювати ухвалення закону про оптимізацію перевірок бізнесу

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції пообіцяв перевірити підготовку закону про створення єдиного органу з перевірки бізнесу.

Зеленський прокоментував перевірки українського бізнесу

В Україні за вимогою МВФ повернули перевірки бізнеса. Після президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з пропозицією створити "один орган", який буде мати повноваження спілкуватись з бізнесом.

В такому випадку всі питання щодо тиску на бізнес будуть направлені в конкретну організацію, що допоможе подолати корупційні прояви.

Про це президент заявив під час своєї пресконференції українським та іноземним ЗМІ, що відбулася 19 грудня.

Не було жодних перевірок. Але була вимога МВФ і перевірки повернули. Давайте зробимо один орган і тільки представники цього органу зможуть спілкуватись з бізнесом. Відповідний закон мав бути зареєстрований в ВР. Я перевірю, чому він не був проголосований. Тоді питання буде не до всіх, а до одного органу, – сказав президент. Поширити

Зеленський також додав, що не має можливості впливати на податкову.

Я знаю тиск податкової, але у мене немає повноважень заборонити податковій ходити до бізнесу. Ми маємо жити за законом. Якщо є пропозиції бізнесу, я готовий, я відкритий, – додав Зеленський. Поширити

Що відомо про закон про повернення податкових перевірок бізнесу

Президент України Володимир Зеленський 6 грудня підписав закон скасування мораторію на проведення податкових перевірок.

У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що його метою проекту є виконання Україною зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року в частині обмеження дії мораторію на проведення податкових перевірок, тобто виконання вимог МВФ для ухвалення третього траншу за новою програмою співробітництва з Україною.