Зеленский пообещал лоббировать принятие закона об оптимизации проверок бизнеса
Категория
Экономика
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Зеленский пообещал лоббировать принятие закона об оптимизации проверок бизнеса

Зеленский
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Источник:  online.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции пообещал проверить подготовку закона о создании единого органа по проверке бизнеса.

Зеленский прокомментировал проверки украинского бизнеса

В Украине по требованию МВФ вернули проверки бизнеса. Затем президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с предложением создать "один орган", который будет иметь полномочия общаться с бизнесом.

В таком случае все вопросы давления на бизнес будут направлены в конкретную организацию, которая поможет преодолеть коррупционные проявления.

Об этом президент заявил во время своей пресс-конференции украинским и иностранным СМИ, состоявшейся 19 декабря.

Не было никаких проверок. Но было требование МВФ и проверки возвращены. Давайте сделаем один орган, и только представители этого органа смогут общаться с бизнесом. Соответствующий закон должен быть зарегистрирован в ВР. Я проверю, почему он не был проголосован. Тогда вопрос будет не ко всем, а к одному органу, – сказал президент.

Зеленский также добавил, что нет возможности влиять на налоговую.

Я знаю давление налоговой, но у меня нет полномочий запретить налоговой ходить в бизнес. Мы должны жить по закону. Если есть предложения бизнеса, я готов, я открыт, – добавил Зеленский.

Что известно о законе о возврате налоговых проверок бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря подписал закон отмены моратория на проведение налоговых проверок.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что его целью проекта является выполнение Украиной обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года в части ограничения моратория на проведение налоговых проверок, то есть выполнение требований МВФ для принятия третьего транша за новой программой сотрудничества с Украиной.

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