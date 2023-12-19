Зеленский пообещал лоббировать принятие закона об оптимизации проверок бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции пообещал проверить подготовку закона о создании единого органа по проверке бизнеса.
Зеленский прокомментировал проверки украинского бизнеса
В Украине по требованию МВФ вернули проверки бизнеса. Затем президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с предложением создать "один орган", который будет иметь полномочия общаться с бизнесом.
В таком случае все вопросы давления на бизнес будут направлены в конкретную организацию, которая поможет преодолеть коррупционные проявления.
Об этом президент заявил во время своей пресс-конференции украинским и иностранным СМИ, состоявшейся 19 декабря.
Зеленский также добавил, что нет возможности влиять на налоговую.
Что известно о законе о возврате налоговых проверок бизнеса
Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря подписал закон отмены моратория на проведение налоговых проверок.
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что его целью проекта является выполнение Украиной обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года в части ограничения моратория на проведение налоговых проверок, то есть выполнение требований МВФ для принятия третьего транша за новой программой сотрудничества с Украиной.
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