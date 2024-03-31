Життя може перемогти. Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем

Президент України Володимир Зеленський 31 березня привітав українців і всіх християн, які відзначають Великдень.
Зеленський привітав з католицьким Великоднем
Президент зазначив, що Великдень — свято, що нагадує нам про силу духу, яка не дозволить темряві перемогти, не дасть затьмарити волю, і яка об’єднує сім’ї, народи та континенти.
Коли святкують Великдень в Україні та світі
У 2024 році усі православні та греко-католики будуть святкувати Великдень 5 травня, а католики відзначать його на п’ять тижнів раніше – 31 березня.
Такий великий розрив пояснюється тим, що католики та православні по-різному визначають дати Великодня.
Нагадаємо, що у липні 2023 року Помісний собор ПЦУ ухвалив перехід на новоюліанський календар з 1 вересня, однак це не вплинуло на святкування Великодня та Трійці.
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