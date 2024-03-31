Життя може перемогти. Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем

Зеленський привітав з католицьким Великоднем

Президент зазначив, що Великдень — свято, що нагадує нам про силу духу, яка не дозволить темряві перемогти, не дасть затьмарити волю, і яка об’єднує сім’ї, народи та континенти.

Не буває зараз ночі й дня, коли російський терор не намагався б зламати наше життя. Цієї ночі – знову ракети, знову «шахеди» проти людей. Але ми захищаємось, ми витримуємо, наш дух не здається і знає, що можна відвернути загибель. Життя може перемогти. Володимир Зеленський Президент України

Хай сьогодні будуть почуті всі молитви про захист від зла. Хай віра єднає всі добрі серця та зміцнює тих, хто захищає свій дім. І хай ближчим стане справжній мир для всієї нашої України та всіх народів, які страждають від воєн. Тихого Великодня! Поширити

Коли святкують Великдень в Україні та світі

У 2024 році усі православні та греко-католики будуть святкувати Великдень 5 травня, а католики відзначать його на п’ять тижнів раніше – 31 березня.

Такий великий розрив пояснюється тим, що католики та православні по-різному визначають дати Великодня.

Нагадаємо, що у липні 2023 року Помісний собор ПЦУ ухвалив перехід на новоюліанський календар з 1 вересня, однак це не вплинуло на святкування Великодня та Трійці.