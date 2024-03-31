Жизнь может победить. Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой

Зеленский поздравил с католической Пасхой

Президент отметил, что Пасха — праздник, напоминающий нам о силе духа, которая не позволит темноте победить, не даст затмить волю и объединяющей семьи, народы и континенты.

Не бывает сейчас ночи и дня, когда российский террор не пытался сломить нашу жизнь. Этой ночью — снова ракеты, снова «шахеды» против людей. Но мы защищаемся, мы выдерживаем, наш дух не кажется и знает, что можно предотвратить гибель. Жизнь может победить. Владимир Зеленский Президент Украины

Пусть сегодня будут услышаны все молитвы о защите от зла. Пусть вера объединяет все добрые сердца и укрепляет тех, кто защищает свой дом. И пусть ближе станет настоящий мир для всей нашей Украины и всех народов, страдающих войнами. Тихой Пасхи! Поделиться

Когда празднуют Пасху в Украине и мире

В 2024 году все православные и греко-католики будут праздновать Пасху 5 мая, а католики отметят ее на пять недель раньше — 31 марта.

Такой большой разрыв объясняется тем, что католики и православные по-разному определяют даты Пасхи.

Напомним, что в июле 2023 года Поместный собор ВТО принял переход на новоюлианский календарь с 1 сентября, однако это не повлияло на празднование Пасхи и Троицы.