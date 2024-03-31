Жизнь может победить. Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой

Президент Украины Владимир Зеленский 31 марта поздравил украинцев и всех христиан, отмечающих Пасху.
Зеленский поздравил с католической Пасхой
Президент отметил, что Пасха — праздник, напоминающий нам о силе духа, которая не позволит темноте победить, не даст затмить волю и объединяющей семьи, народы и континенты.
Когда празднуют Пасху в Украине и мире
В 2024 году все православные и греко-католики будут праздновать Пасху 5 мая, а католики отметят ее на пять недель раньше — 31 марта.
Такой большой разрыв объясняется тем, что католики и православные по-разному определяют даты Пасхи.
Напомним, что в июле 2023 года Поместный собор ВТО принял переход на новоюлианский календарь с 1 сентября, однако это не повлияло на празднование Пасхи и Троицы.
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