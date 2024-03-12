ЗСУ знищили понад 900 солдатів РФ, 8 танків та 23 артсистеми
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 900 солдатів РФ, 8 танків та 23 артсистеми

Генштаб ЗСУ
зсу

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 425 890 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 910 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 6747 (+8) од.;

  • бойових броньованих машин — 12 901 (+27) од.;

  • артилерійських систем — 10 522 (+23) од.;

  • РСЗВ — 1016 од.;

  • засоби ППО — 713 (+2) од.;

  • літаків — 347 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8184 (+43) од.;

  • крилаті ракети — 1920 (+1) од.;

  • кораблі/катери — 26 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 13 870 (+44) од.;

  • спеціальна техніка — 1691 (+5) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 пункту управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та радіолокаційному комплексу контрбатарейної боротьби 1Л219 “Зоопарк”.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Григорівка та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку, Силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та східніше Часового Яру Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ, — зазначає Генштаб.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Командувач Повітряних сил ЗСУ показав авіаудар по пункту управління РФ — відео
Микола Олещук
Ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили 54 атаки армії РФ та знищили "Бук-М1" окупантів
РСЗВ ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ зупинили наступ армії РФ — Зеленський
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?