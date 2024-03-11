ЗСУ зупинили наступ армії РФ — Зеленський

Зеленський заявляє про значне покращення ситуації на фронті

Глава держави зазначив, що українські військові зупинили просування злочинної армії РФ і наразі ситуація значно покращилась.

У нас були труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російської далекобійної зброї та високої щільності російських безпілотників, - зазначає глава держави. Поширити

Зеленський наголосив, що наступ російських окупантів було зупинено і наразі злочинна армія РФ зазнає численних втрат у особовому складі та військовій техніці.

При цьому глава держави попередив, що його заяви можуть стати не актуальними вже за тиждень, або за місяць у разі, якщо Україна не отримає достатньо допомоги від західних партнерів.

Коментуючи ситуацію навколо Авдіївки, президент розповів, що росіяни не захопили її, а просто знищили, а потім зайшли.

У зв'язку з цим глава держави звернув увагу на перевагу Росії у далекобійній зброї та закликав країни Заходу надати таке озброєння.

Зеленський звернувся до громадян Франції

Український лідер звернувся до французів зазначивши, що їхні діти мають знати, що не гинутимуть в Україні, оскілька вона не є членом НАТО.

За його словами, президент Франції під час зустрічі волів би обговорити це більш детально.

Те, що він сказав, що ми не можемо нічого "виключати", я думаю, перш за все, що це пов'язано з Володимиром Путіним: поки Україна тримається, французька армія може залишатися на французькій території, - пояснює Зеленський. Поширити

При цьому глава держави попередив, що якщо кремлівський диктатор Володимир Путін вирішить атакувати одного з членів НАТО, ситуація кардинально зміниться.

Президент підкреслив, що у такому разі члени НАТО вирішуватимуть, чи посилати свою армію, чи ні.

Між тим Зеленський запевнив громадян Франції, що їхні діти не гинутимуть в Україні, оскілька країна не є членом НАТО.

За словами президента, можна було б обміркувати можливість перебування іноземного технічного персоналу на території України.

У цьому плані він навів приклад танків "Леопард" і САУ "Цезар", які відправляють назад на територію країн Європи для ремонту.

Зеленський упевнений, що Макрон посилив свою позицію щодо Путіна, бо він зрозумів, що кремлівський диктатор обдурив лідера Франції і Макрон йому більше не довіряє.