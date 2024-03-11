ЗСУ зупинили наступ армії РФ — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ зупинили наступ армії РФ — Зеленський

Володимир Зеленський
Джерело:  BFM TV

Президент Володимир Зеленський заявив про блокування наступу окупаційної армії РФ українськими військовими. 

Зеленський заявляє про значне покращення ситуації на фронті

Глава держави зазначив, що українські військові зупинили просування злочинної армії РФ і наразі ситуація значно покращилась.

У нас були труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російської далекобійної зброї та високої щільності російських безпілотників, - зазначає глава держави.

Зеленський наголосив, що наступ російських окупантів було зупинено і наразі злочинна армія РФ зазнає численних втрат у особовому складі та військовій техніці.

При цьому глава держави попередив, що його заяви можуть стати не актуальними вже за тиждень, або за місяць у разі, якщо Україна не отримає достатньо допомоги від західних партнерів.

Коментуючи ситуацію навколо Авдіївки, президент розповів, що росіяни не захопили її, а просто знищили, а потім зайшли.

У зв'язку з цим глава держави звернув увагу на перевагу Росії у далекобійній зброї та закликав країни Заходу надати таке озброєння.

Зеленський звернувся до громадян Франції

Український лідер звернувся до французів зазначивши, що їхні діти мають знати, що не гинутимуть в Україні, оскілька вона не є членом НАТО.

За його словами, президент Франції під час зустрічі волів би обговорити це більш детально.

Те, що він сказав, що ми не можемо нічого "виключати", я думаю, перш за все, що це пов'язано з Володимиром Путіним: поки Україна тримається, французька армія може залишатися на французькій території, - пояснює Зеленський.

При цьому глава держави попередив, що якщо кремлівський диктатор Володимир Путін вирішить атакувати одного з членів НАТО, ситуація кардинально зміниться.

Президент підкреслив, що у такому разі члени НАТО вирішуватимуть, чи посилати свою армію, чи ні.

Між тим Зеленський запевнив громадян Франції, що їхні діти не гинутимуть в Україні, оскілька країна не є членом НАТО.

За словами президента, можна було б обміркувати можливість перебування іноземного технічного персоналу на території України.

У цьому плані він навів приклад танків "Леопард" і САУ "Цезар", які відправляють назад на територію країн Європи для ремонту.

Зеленський упевнений, що Макрон посилив свою позицію щодо Путіна, бо він зрозумів, що кремлівський диктатор обдурив лідера Франції і Макрон йому більше не довіряє.

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