Зеленский заявляет о значительном улучшении ситуации на фронте

Глава государства отметил, что украинские военные остановили продвижение преступной армии РФ и ситуация значительно улучшилась.

У нас были трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских беспилотников, - отмечает глава государства. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что наступление российских оккупантов было остановлено и в настоящее время преступная армия РФ несет многочисленные потери в личном составе и военной технике.

При этом глава государства предупредил, что его заявления могут стать не актуальными уже через неделю или через месяц в случае, если Украина не получит достаточно помощи от западных партнеров.

Комментируя ситуацию вокруг Авдеевки, президент рассказал, что россияне не захватили ее, а просто уничтожили, а затем вошли.

В этой связи глава государства обратил внимание на превосходство России в дальнобойном оружии и призвал страны Запада предоставить такое вооружение.

Зеленский обратился к гражданам Франции

Украинский лидер обратился к французам, отметив, что их дети должны знать, что не будут гибнуть в Украине, поскольку она не является членом НАТО.

По его словам, президент Франции во время встречи предпочел бы обсудить это более подробно.

То, что он сказал, что мы не можем ничего "исключать", я думаю прежде всего, что это связано с Владимиром Путиным: пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории, - объясняет Зеленский. Поделиться

При этом глава государства предупредил, что, если кремлевский диктатор Владимир Путин решит атаковать одного из членов НАТО, ситуация кардинально изменится.

Президент подчеркнул, что в таком случае члены НАТО будут решать, посылать ли свою армию или нет.

Между тем Зеленский заверил граждан Франции, что их дети не будут гибнуть в Украине, поскольку страна не является членом НАТО.

По словам президента, можно обдумать возможность пребывания иностранного технического персонала на территории Украины.

В этом плане он привел пример танков "Леопард" и САУ "Цезарь", отправляющих обратно на территорию Европы для ремонта.

Зеленский уверен, что Макрон усилил свою позицию по отношению к Путину, потому что он понял, что кремлевский диктатор обманул лидера Франции и Макрон ему больше не доверяет.