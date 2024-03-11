Президент Владимир Зеленский заявил о блокировании наступления оккупационной армии РФ украинскими военными.
Зеленский заявляет о значительном улучшении ситуации на фронте
Глава государства отметил, что украинские военные остановили продвижение преступной армии РФ и ситуация значительно улучшилась.
Зеленский подчеркнул, что наступление российских оккупантов было остановлено и в настоящее время преступная армия РФ несет многочисленные потери в личном составе и военной технике.
При этом глава государства предупредил, что его заявления могут стать не актуальными уже через неделю или через месяц в случае, если Украина не получит достаточно помощи от западных партнеров.
Комментируя ситуацию вокруг Авдеевки, президент рассказал, что россияне не захватили ее, а просто уничтожили, а затем вошли.
В этой связи глава государства обратил внимание на превосходство России в дальнобойном оружии и призвал страны Запада предоставить такое вооружение.
Зеленский обратился к гражданам Франции
Украинский лидер обратился к французам, отметив, что их дети должны знать, что не будут гибнуть в Украине, поскольку она не является членом НАТО.
По его словам, президент Франции во время встречи предпочел бы обсудить это более подробно.
При этом глава государства предупредил, что, если кремлевский диктатор Владимир Путин решит атаковать одного из членов НАТО, ситуация кардинально изменится.
Президент подчеркнул, что в таком случае члены НАТО будут решать, посылать ли свою армию или нет.
Между тем Зеленский заверил граждан Франции, что их дети не будут гибнуть в Украине, поскольку страна не является членом НАТО.
По словам президента, можно обдумать возможность пребывания иностранного технического персонала на территории Украины.
В этом плане он привел пример танков "Леопард" и САУ "Цезарь", отправляющих обратно на территорию Европы для ремонта.
Зеленский уверен, что Макрон усилил свою позицию по отношению к Путину, потому что он понял, что кремлевский диктатор обманул лидера Франции и Макрон ему больше не доверяет.
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