ЗСУ знищили систему РЕБ "Свет-КУ" армії РФ — відео

Українські військові з лютого 2022 року вполювали на полі бою не одну рідкісну російську систему РЕБ. Вчора була знищена третя РЕБ "Свет-КУ".
Знищена ще одна російська система РЕБ
Військові Збройних сил України знищили вже третю російську систему радіоелектронної боротьби "Свет-КУ".
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Українські військові з лютого 2022 року вполювали на полі бою не одну рідкісну російську систему. Вперше наші воїни взяли такий трофей ще у березні 2022 року.
А вже в серпні Сили оборони знищили другу мобільну російську систему радіоелектронної боротьби РБ-636 "Свет-КУ".
Система РЕБ "Свет-КУ”: що відомо
РБ-636 «Свет-КУ» та «Свет-ВСГ» – мобільний (КУ) та стаціонарний (ВСГ) засіб радіо-, та радіотехнічного контролю і захисту інформації від витікання через технічні канали бездротового зв'язку.
Призначений для оцінки електромагнітного оточення, пошуку, виявлення, та експрес-аналізу радіовипромінювання, а також визначення їх розташування та джерела в ОВЧ-, УВЧ-діапазонах, при спільній роботі з аналогічними стаціонарними і мобільними комплексами технічного контролю і радіотехнічної розвідки.
Створений у ВАТ «СТЦ», Росія. Роботи над стаціонарною версією розпочались до 2010 року, прийнятий «Свет-ВСГ» на озброєння ЗС Росії також до 2010 року. Мобільна версія прийнята на озброєння в 2012 році.
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