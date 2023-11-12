ЗСУ знищили систему РЕБ "Свет-КУ" армії РФ — відео

Українські військові з лютого 2022 року вполювали на полі бою не одну рідкісну російську систему РЕБ. Вчора була знищена третя РЕБ "Свет-КУ".

Знищена ще одна російська система РЕБ

Військові Збройних сил України знищили вже третю російську систему радіоелектронної боротьби "Свет-КУ".

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Маємо третій підтверджений випадок втрати росіянами доволі рідкісної системи РЕБ "Свет-КУ, – повідомили в Силах оборони. Поширити

Українські військові з лютого 2022 року вполювали на полі бою не одну рідкісну російську систему. Вперше наші воїни взяли такий трофей ще у березні 2022 року.

А вже в серпні Сили оборони знищили другу мобільну російську систему радіоелектронної боротьби РБ-636 "Свет-КУ".

І ось на початку цього місяця - вже третю російську "Свет-КУ" демілітаризовано з вогником, - повідомили військові. Поширити

Система РЕБ "Свет-КУ”: що відомо

РБ-636 «Свет-КУ» та «Свет-ВСГ» – мобільний (КУ) та стаціонарний (ВСГ) засіб радіо-, та радіотехнічного контролю і захисту інформації від витікання через технічні канали бездротового зв'язку.

Призначений для оцінки електромагнітного оточення, пошуку, виявлення, та експрес-аналізу радіовипромінювання, а також визначення їх розташування та джерела в ОВЧ-, УВЧ-діапазонах, при спільній роботі з аналогічними стаціонарними і мобільними комплексами технічного контролю і радіотехнічної розвідки.

Створений у ВАТ «СТЦ», Росія. Роботи над стаціонарною версією розпочались до 2010 року, прийнятий «Свет-ВСГ» на озброєння ЗС Росії також до 2010 року. Мобільна версія прийнята на озброєння в 2012 році.