ВСУ уничтожили систему РЭБ "Свет-КУ" армии РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили систему РЭБ "Свет-КУ" армии РФ — видео

Силы обороны юга Украины
РЭБ
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Украинские военные с февраля 2022 года охотились на поле боя не одну редкую российскую систему РЭБ. Вчера была уничтожена третья РЭБ "Свет-КУ".

Уничтожена еще одна российская система РЭБ

Военные Вооруженных сил Украины уничтожили уже третью российскую систему радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ".

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Есть третий подтвержденный случай потери россиянами довольно редкой системы РЭБ "Свет-КУ", – сообщили в Силах обороны.

Украинские военные с февраля 2022 года охотились на поле боя не одну редкую российскую систему. Впервые наши воины взяли подобный трофей еще в марте 2022 года.

А уже в августе Силы обороны уничтожили вторую мобильную русскую систему радиоэлектронной борьбы РБ-636 "Свет-КУ".

И вот в начале этого месяца - уже третья российская "Свет-КУ" демилитаризована с огоньком, - сообщили военные.

Система РЭБ "Свет-КУ": что известно

РБ-636 «Свет-КУ» и «Свет-ВСГ» – мобильное (КУ) и стационарное (ВСГ) средство радио- и радиотехнического контроля и защиты информации от утечки через технические каналы беспроводной связи.

Предназначен для оценки электромагнитного окружения, поиска, обнаружения и экспресс-анализа радиоизлучения, а также определения их расположения и источника в ОВЧ-, УВЧ-диапазонах, при совместной работе с аналогичными стационарными и мобильными комплексами технического контроля и радиотехнической разведки.

Создан в ОАО "СТЦ", Россия. Работы над стационарной версией начались до 2010 года, принятый "Свет-ВСГ" на вооружение ВС России также до 2010 года. Мобильная версия принята на вооружение в 2012 году.

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