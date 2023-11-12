ВСУ уничтожили систему РЭБ "Свет-КУ" армии РФ — видео

Украинские военные с февраля 2022 года охотились на поле боя не одну редкую российскую систему РЭБ. Вчера была уничтожена третья РЭБ "Свет-КУ".
Уничтожена еще одна российская система РЭБ
Военные Вооруженных сил Украины уничтожили уже третью российскую систему радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ".
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
Украинские военные с февраля 2022 года охотились на поле боя не одну редкую российскую систему. Впервые наши воины взяли подобный трофей еще в марте 2022 года.
А уже в августе Силы обороны уничтожили вторую мобильную русскую систему радиоэлектронной борьбы РБ-636 "Свет-КУ".
Система РЭБ "Свет-КУ": что известно
РБ-636 «Свет-КУ» и «Свет-ВСГ» – мобильное (КУ) и стационарное (ВСГ) средство радио- и радиотехнического контроля и защиты информации от утечки через технические каналы беспроводной связи.
Предназначен для оценки электромагнитного окружения, поиска, обнаружения и экспресс-анализа радиоизлучения, а также определения их расположения и источника в ОВЧ-, УВЧ-диапазонах, при совместной работе с аналогичными стационарными и мобильными комплексами технического контроля и радиотехнической разведки.
Создан в ОАО "СТЦ", Россия. Работы над стационарной версией начались до 2010 года, принятый "Свет-ВСГ" на вооружение ВС России также до 2010 года. Мобильная версия принята на вооружение в 2012 году.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-