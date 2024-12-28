10 найзагадковіших хвороб у світі

Оскільки організм людини - дуже складна система, деякі хвороби продовжують дивувати медиків і науковців, залишаючи більше питань, ніж відповідей.

Що відомо про найзагадковіші хвороби у світі

Синдром автоброварні - цей синдром відомий серед медиків як синдром ферментації кишечника. Аномальне бродіння в тонкому кишечнику викликає алкогольну інтоксикацію навіть під час вживання звичайної їжі.

Так стається через надмірне поширення грибків у кишечнику, через що багата на вуглеводи їжа перетворюється на спирт.

Серед поширених симптомів цього синдрому:

здуття живота, біль і дискомфорт;

втома та проблеми з пам’яттю;

нестримна тяга до солодкого.

Лікування передбачає зміну раціону харчування, відмову від простих цукрів і продуктів, які призводять до бродіння. У деяких випадках лікар може призначити пробіотики та вітамінні добавки.

Синдром постійного сексуального збудження - під час нього людина відчуває постійне сексуальне напруження, яке може тривати годинами і повертається навіть після досягнення оргазму.

Через постійний фізичний дискомфорт людям з цим синдромом важко впоратись із повсякденними вправами.

Серед найбільш поширених симптомів:

постійне фізичне збудження;

відчуття тривоги, депресії або стресу;

безсоння та панічні атаки.

Медики досі точно не знають причини виникнення цього синдрому і терапія націлена лише на зменшення симптомів. Для цього застосовують когнітивно-поведінкову терапію, техніки відволікання та зміну медикаментів, що можуть сприяти стану.

Синдром Котара — цей синдром ще часто називають синдромом ходячого мерця. Цей психічний розлад змушує людину вірити у те, що вона мертва, або втратила частину тіла.

Синдром Котара

Цей синдром є проявом важкої депресії або якогось іншого психічного розладу.

Найбільш поширеними його симптомами є:

відмова від їжі

відчуття розпаду тіла

спроби самопошкодження

Для лікування синдрому Котара призначають антидепресанти, психотерапію, а в деяких випадках — електрошокову терапію.

Критичним для лікування синдрому, є розуміння, який саме неврологічний стан цей синдром провокує.

Синдром іноземного акценту — стан, який може бути наслідком травми мозку. Під час нього людина може раптово почати говорити з іноземним акцентом, навіть не знаючи мови іншої країни.

Це відбувається через пошкодження ділянок мозку, що відповідають за мовлення. Причинами виникнення синдрому є інсульт, травма голови, пухлини мозку.

Повернути звичний спосіб мовлення у цьому випадку допомагає логопедична терапія.

Синдром Більмонда — представляє собою рідкісний генетичний розлад, який позбавляє людину відчуття болю.

Хоча це може виглядати дуже привабливо, насправді це дуже небезпечний розлад, адже біль сигналізує про наявність проблем в організмі людини.

Люди з цим розладом можуть серйозно травмуватися, навіть не помітивши цього.

Найбільш виражені симптоми:

неможливість відчути біль від опіків чи порізів;

відсутність реакції на гаряче або гостре;

порушення роботи потових залоз.

Синдром кам’яної людини — одна з найрідкісніших хворобу світі. М’язи, сухожилля та інші сполучні тканини хворих поступово перетворюються на кістки.

Синдром кам’яної людини

Навіть найменша травма призводить до того, що утворюється нова кіста, а хворий втрачає рухливість.

Захворювання починається з плечей і шиї, а згодом прогресує до нижніх кінцівок, поступово обмежуючи рухливість.

При цьому хірургічне втручання лише погіршує стан, стимулюючи ріст додаткових кісток.

Синдром Аліси в Країні див — людина із цим синдромом сприймає світ зовсім не так, як звичайні люди. Хворим здається, що їхні кінцівки можуть раптово почати збільшуватись або зменшуватись. Навіть відчуття часу стає викривленим.

Хворі часто страждають на мігрені.

Спеціального лікування цього синдрому немає, але можуть допомогти препарати від мігрені та дотримання спеціальної дієти.

Прогерія — рідкісне генетичне захворювання, яке викликає передчасне старіння організму, починаючи з дитинства.

Прогерія

Середня тривалість життя пацієнтів із прогерією без лікування становить лише 13,5 років.

Симптоми прогерії:

ламкість кісток;

випадіння волосся;

зморшки та старіння шкіри;

втрата підшкірного жиру.

Єдиний схвалений препарат для зниження ризиків смерті від прогерії — Zokinvy. Він може продовжити тривалість життя, але не може повністю вилікувати хворобу.

Алкаптонурія — стан, який виникає через накопичення специфічної кислоти в організмі, що забарвлює тканини та сечу у темний колір. Від цього страждають суглоби, шкіра й органи.

чорна сеча;

біль у суглобах через пошкодження тканин.

Наразі не має ефективних методів лікування цієї хвороби.

Синдром перевертня — хвороба, що спричиняє надмірний ріст волосся по всьому тілу, включаючи обличчя.

При цьому волосся може бути кількох видів: тонке, як у новонароджених, або густе, схоже на шерсть.

Причини хвороби невідомі, як і способи її лікування. Всього у світі зафіксовано близько 50 випадків цієї хвороби.