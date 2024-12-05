На південному заході Конго, у провінції Кванго стрімко поширюється нова невідома хвороба, від якої вже загинули щонайменше 143 людини у період з 10 по 25 листопада.

Що відомо про спалах нової загадкової хвороби у Конго і чи є небезпека для світу

За словами міністра охорони здоров’я Конго Аполлінера Юмби, симптоми загадкової хвороби сильно нагадують типові прояви респіраторних інфекцій, включаючи лихоманку, головний біль, кашель та анемію.

При цьому перебіг хвороби набагато агресивніший і більш стрімкий, що супроводжується високою смертністю.

У Конго спалах нової невідомої хвороби

Ця хвороба значно відрізняється від інших відомих захворювань. Вона поширюється стрімко і вражає людей із непередбачуваною жорстокістю, — підкреслює Юмба. Поширити

Що відомо про реакцію міжнародної спільноти на спалах нової невідомої хвороби у Конго

Наразі на території провінції Кванго очікують прибуття групи іноземних епідеміологів з метою збору зразків та виявлення збудника.

У ВООЗ зазначають, що вже в курсі щодо спалаху нової невідомої хвороби.

Команда спеціалістів ВООЗ вже працює з місцевими органами охорони здоров’я Конго, однак поки не оприлюднювала жодних рекомендацій.

Серед іншого жителів провінції Кванго закликають уникати контактів з померлими від хвороби для зниження ризику поширення інфекції.

Представники охорони здоров'я провінції також звернулися до національних і міжнародних партнерів із проханням про постачання медичних ресурсів для боротьби з кризою.