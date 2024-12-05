На південному заході Конго, у провінції Кванго стрімко поширюється нова невідома хвороба, від якої вже загинули щонайменше 143 людини у період з 10 по 25 листопада.
Головні тези:
- Швидке поширення нової невідомої хвороби в Конго спричинило загибель щонайменше 143 людей за 2 тижні.
- Симптоми цієї загадкової хвороби сильно нагадують респіраторні інфекції, але перебіг її набагато агресивніший та супроводжується високою смертністю.
- Міжнародні організації, зокрема ВООЗ, вже діють на місці та співпрацюють з місцевими урядовими структурами для збору даних та розробки стратегій боротьби з цією небезпечною хворобою.
- Жителів провінції Кванго закликають уникати контактів з хворими та померлими для запобігання поширенню інфекції, а органи охорони здоров'я просять підтримку у постачанні медичних ресурсів для подолання кризи.
- Цей спалах невідомої хвороби швидко ускладнює вже складну епідемічну ситуацію в Конго, що бореться з епідемією мавпячої віспи та високими показниками захворюваності та смертності.
Що відомо про спалах нової загадкової хвороби у Конго і чи є небезпека для світу
За словами міністра охорони здоров’я Конго Аполлінера Юмби, симптоми загадкової хвороби сильно нагадують типові прояви респіраторних інфекцій, включаючи лихоманку, головний біль, кашель та анемію.
При цьому перебіг хвороби набагато агресивніший і більш стрімкий, що супроводжується високою смертністю.
Що відомо про реакцію міжнародної спільноти на спалах нової невідомої хвороби у Конго
Наразі на території провінції Кванго очікують прибуття групи іноземних епідеміологів з метою збору зразків та виявлення збудника.
У ВООЗ зазначають, що вже в курсі щодо спалаху нової невідомої хвороби.
Команда спеціалістів ВООЗ вже працює з місцевими органами охорони здоров’я Конго, однак поки не оприлюднювала жодних рекомендацій.
Серед іншого жителів провінції Кванго закликають уникати контактів з померлими від хвороби для зниження ризику поширення інфекції.
Представники охорони здоров'я провінції також звернулися до національних і міжнародних партнерів із проханням про постачання медичних ресурсів для боротьби з кризою.
Цей спалах ускладнює вже й без того важку ситуацію в Конго, яке бореться з епідемією мавпячої віспи (mpox). У країні зафіксовано понад 47 тисяч підозрюваних випадків mpox і понад тисячу смертей.
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