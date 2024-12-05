В Конго фиксируют вспышку новой неизвестной болезни. Более сотни погибших за 2 недели
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В Конго фиксируют вспышку новой неизвестной болезни. Более сотни погибших за 2 недели

Вспышка неизвестной болезни в Конго
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Источник:  CNN

На юго-западе Конго в провинции Кванго стремительно распространяется новая неизвестная болезнь, от которой уже погибли не менее 143 человек за период с 10 по 25 ноября.

Главные тезисы

  • В провинции Кванго Конго распространяется неизвестная болезнь с высокой смертностью и агрессивным течением.
  • Международные организации, включая ВОЗ, работают с местными властями по борьбе с новой болезнью и предотвращению ее распространения.
  • Иностранные эпидемиологи направляются в провинцию для сбора образцов и выявления возбудителя неизвестной болезни.
  • Население призывают избегать контактов с умершими и обращаться за медицинской помощью для снижения риска распространения инфекции.
  • Вспышка новой болезни в Конго усугубляет ситуацию в стране, столкнувшейся с эпидемией обезьяньей оспы.

Что известно о вспышке новой загадочной болезни в Конго и есть ли опасность для мира

По словам министра здравоохранения Конго Аполлинера Юмбы, симптомы загадочной болезни сильно напоминают типичные проявления респираторных инфекций, включая лихорадку, головные боли, кашель и анемию.

При этом течение болезни гораздо более агрессивно и более стремительно, что сопровождается высокой смертностью.

От неизвестной болезни в Конго скончались более 140 человек за 2 недели
В Конго вспышка новой неизвестной болезни

Эта болезнь значительно отличается от других известных болезней. Она распространяется стремительно и поражает людей с непредсказуемой жестокостью, подчеркивает Юмба.

Что известно о реакции международного сообщества на вспышку новой неизвестной болезни в Конго

На территории провинции Кванго ожидают прибытия группы иностранных эпидемиологов с целью сбора образцов и обнаружения возбудителя.

В ВОЗ отмечают, что уже в курсе вспышки новой неизвестной болезни.

Команда специалистов ВОЗ уже работает с местными органами здравоохранения Конго, однако пока не обнародовала никаких рекомендаций.

Среди прочих жителей провинции Кванго призывают избегать контактов с умершими от болезни для снижения риска распространения инфекции.

Представители здравоохранения провинции также обратились к национальным и международным партнерам с просьбой о снабжении медицинскими ресурсами для борьбы с кризисом.

Эта вспышка осложняет уже и без того тяжелую ситуацию в Конго, которая борется с эпидемией обезьяньей оспы (mpox). В стране зафиксировано более 47 тысяч подозреваемых случаев mpox и более тысячи смертей.

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