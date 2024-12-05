На юго-западе Конго в провинции Кванго стремительно распространяется новая неизвестная болезнь, от которой уже погибли не менее 143 человек за период с 10 по 25 ноября.
Главные тезисы
- В провинции Кванго Конго распространяется неизвестная болезнь с высокой смертностью и агрессивным течением.
- Международные организации, включая ВОЗ, работают с местными властями по борьбе с новой болезнью и предотвращению ее распространения.
- Иностранные эпидемиологи направляются в провинцию для сбора образцов и выявления возбудителя неизвестной болезни.
- Население призывают избегать контактов с умершими и обращаться за медицинской помощью для снижения риска распространения инфекции.
- Вспышка новой болезни в Конго усугубляет ситуацию в стране, столкнувшейся с эпидемией обезьяньей оспы.
Что известно о вспышке новой загадочной болезни в Конго и есть ли опасность для мира
По словам министра здравоохранения Конго Аполлинера Юмбы, симптомы загадочной болезни сильно напоминают типичные проявления респираторных инфекций, включая лихорадку, головные боли, кашель и анемию.
При этом течение болезни гораздо более агрессивно и более стремительно, что сопровождается высокой смертностью.
Что известно о реакции международного сообщества на вспышку новой неизвестной болезни в Конго
На территории провинции Кванго ожидают прибытия группы иностранных эпидемиологов с целью сбора образцов и обнаружения возбудителя.
В ВОЗ отмечают, что уже в курсе вспышки новой неизвестной болезни.
Команда специалистов ВОЗ уже работает с местными органами здравоохранения Конго, однако пока не обнародовала никаких рекомендаций.
Среди прочих жителей провинции Кванго призывают избегать контактов с умершими от болезни для снижения риска распространения инфекции.
Представители здравоохранения провинции также обратились к национальным и международным партнерам с просьбой о снабжении медицинскими ресурсами для борьбы с кризисом.
Эта вспышка осложняет уже и без того тяжелую ситуацию в Конго, которая борется с эпидемией обезьяньей оспы (mpox). В стране зафиксировано более 47 тысяч подозреваемых случаев mpox и более тысячи смертей.
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