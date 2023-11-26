13 окупантів РФ здалися в полон на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби, 25 листопада, українські воїни знищили 639 російських терористів на Таврійському напрямку. 13 окупантів вирішили здатись в полон.

Яка ситуація на Таврійському напрямку

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 6 авіаударів, провів 42 бойових зіткнення та здійснив 709 артобстрілів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Загальні втрати ворога склали 639 осіб. Ще 13 окупантів здалися в полон.

Знищено 13 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ, 1 артсистема, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 3 автомобілі. Також знищено 3 склади боєприпасів та 1 важливий об’єкт окупанта. Ще 15 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Здача в український полон

Нагадаємо, що після вдалої операції "Синиця", під час якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України гелікоптер Мі-8, збільшилася кількість охочих здатися в український полон.

За словами представника ГУР Андрій Юсов, кількість росіян, які хочуть здатися у полон, стрибнула на 70% за добу.

1000 заявок зараз перебувають у процесі реалізації, і понад 200 — це успішні кейси виведення за лінію фронту військовослужбовців РФ. Це лише за програмою “Хочу жити”, — зазначив Юсов. Поширити

До слова, "Хочу жить" — це державний проєкт ГУР, що допомагає російським військовим здатися у полон ЗСУ та вберегти своє життя.