13 окупантів РФ здалися в полон на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби, 25 листопада, українські воїни знищили 639 російських терористів на Таврійському напрямку. 13 окупантів вирішили здатись в полон.
Яка ситуація на Таврійському напрямку
Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 6 авіаударів, провів 42 бойових зіткнення та здійснив 709 артобстрілів.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Загальні втрати ворога склали 639 осіб. Ще 13 окупантів здалися в полон.
Знищено 13 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ, 1 артсистема, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 3 автомобілі. Також знищено 3 склади боєприпасів та 1 важливий об’єкт окупанта. Ще 15 одиниць техніки ворога пошкоджено.
Здача в український полон
Нагадаємо, що після вдалої операції "Синиця", під час якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України гелікоптер Мі-8, збільшилася кількість охочих здатися в український полон.
За словами представника ГУР Андрій Юсов, кількість росіян, які хочуть здатися у полон, стрибнула на 70% за добу.
До слова, "Хочу жить" — це державний проєкт ГУР, що допомагає російським військовим здатися у полон ЗСУ та вберегти своє життя.
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