13 оккупантов РФ сдались в плен на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 25 ноября, украинские воины уничтожили 639 российских террористов на Таврическом направлении. 13 оккупантов решили сдаться в плен.

Какая ситуация на Таврическом направлении

В целом, на Таврическом направлении враг нанес 6 авиаударов, провел 42 боевых столкновения и совершил 709 артобстрелов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Общие потери врага составили 639 человек. Еще 13 окупантов сдались в плен.

Уничтожены 13 единиц военной техники. В частности, 3 танка, 2 ББМ, 1 артсистема, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 3 автомобиля. Также уничтожены 3 склада боеприпасов и 1 важный объект оккупанта. Еще 15 единиц техники врага повреждены.

Сдача в украинский плен

Напомним, что после удачной операции "Синица", во время которой российский пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8, увеличилось количество желающих сдаться в украинский плен.

По словам представителя ГУР Андрей Юсов, количество россиян, желающих сдаться в плен, прыгнуло на 70% в сутки.

1000 заявок сейчас находятся в процессе реализации, и более 200 – это успешные кейсы вывода за линию фронта военнослужащих РФ. Это только по программе "Хочу жить", - отметил Юсов. Поделиться

К слову, "Хочу жить" - это государственный проект ГУР, помогающий российским военным сдаться в плен ВСУ и уберечь свою жизнь.