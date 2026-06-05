15-річна українська шахістка Гнатишин стала чемпіонкою Європи-2026

Українка Анастасія Гнатишин стала чемпіонкою Європи 2026 року з класичних шахів. Представниця України здобула на турнірі 9 очок із 11 можливих – 8 перемог, 2 нічиї та 1 поразка.
Головні тези:
- Анастасія Гнатишин, 15-річна шахістка зі Львова, стала чемпіонкою Європи-2026 з класичних шахів, набравши 9 очок у 11 можливих.
- Піднявшись з 233 на 17 місце у світовому рейтингу, Гнатишин заслужено отримала популярність та визнання у шаховому співтоваристві.
Анастасія Гнатишин стала чемпіонкою Європи з шахів
15-річна львів'янка за турнір заробила 215 рейтингових очок.
Турнір проходив з 25 травня до 5 червня у грузинському місті Батумі в 11 турів з одним днем відпочинку (31 травня).
Сумарно участь у чемпіонаті Європи 2026 року взяла 131 шахістка.
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