15-летняя украинская шахматистка Гнатышин стала чемпионкой Европы-2026

Украинка Анастасия Гнатышин стала чемпионкой Европы 2026 по классическим шахматам. Представительница Украины получила на турнире 9 очков из 11 возможных – 8 побед, 2 ничьих и 1 поражение.
Главные тезисы
- Анастасия Гнатышин победила на чемпионате Европы 2026 по шахматам, заняв 1 место с 9 очками.
- Поднявшись с 233 на 17 место в мировом рейтинге, Гнатышин достигла признания в шахматном сообществе.
Анастасия Гнатышин стала чемпионкой Европы по шахматам
15-летняя львовянка за турнир заработала 215 рейтинговых очков.
Турнир проходил с 25 мая по 5 июня в грузинском городе Батуми в 11 туров с одним днем отдыха (31 мая).
Суммарно участие в чемпионате Европы 2026 приняла 131 шахматистка.
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