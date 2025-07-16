18-й пакет санкцій проти РФ — дві країни ЄС блокують документ
Категорія
Економіка
Дата публікації

18-й пакет санкцій проти РФ — дві країни ЄС блокують документ

ЄС
Read in English

Під час засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у Брюсселі 16 липня посли держав ЄС знову не змогли затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії.

Головні тези:

  • Держави ЄС, зокрема Словаччина та Мальта, блокують ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії.
  • Словаччина вимагає гарантій від Єврокомісії у зв'язку з можливими збитками після припинення постачання російського газу у 2028 році.
  • Мальта має застереження щодо зниження ціни на російську нафту.

18-й пакет санкцій ЄС проти РФ “буксує”: що відомо

Про це повідомили декілька дипломатів, які обізнані з перебігом дискусії.

18-й пакет санкцій ЄС проти Росії не був схвалений на засіданні послів ЄС 16 липня.

Засідання Coreper завершилося, і 18-й пакет санкцій проти Росії знов не затвердили. Дві держави продовжують блокувати пакет, і дискусії з ними тривають.

Дипломати повідомили, що Словаччина та Мальта продовжують відмовлятися затверджувати вказаний пакет санкцій проти РФ.

Обговорення санкцій проти РФ та 18-го пакету буде внесено до порядку денного засідання Ради ЄС з загальних питань 18 липня. — повідомив інший дипломат.

Нагадаємо, 18-й пакет санкцій проти Росії був однією з ключових тем засідання Ради ЄС із закордонних справ 15 липня. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що країни "дуже близькі" до домовленості, та висловлювала надію, що рішення буде ухвалене "вже сьогодні".

Словаччина досі блокувала нові санкції, вимагаючи гарантій від Єврокомісії, що вона не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 2028 році.

Мальта, наскільки відомо, має свої застереження щодо зниження "цінової стелі" на російську нафту.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Коли ЄС затвердить 18-ий пакет санкцій проти Росії — відомі терміни
ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
18-ий пакет санкцій ЄС проти Росії. Фіцо цинічно вимагає відкласти голосування
Фіцо
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Словаччина знову заблокувала 18-ий пакет санкцій ЄС проти Росії
Словаччина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?