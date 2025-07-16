18-й пакет санкцій проти РФ — дві країни ЄС блокують документ

Під час засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у Брюсселі 16 липня посли держав ЄС знову не змогли затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії.
Головні тези:
- Держави ЄС, зокрема Словаччина та Мальта, блокують ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії.
- Словаччина вимагає гарантій від Єврокомісії у зв'язку з можливими збитками після припинення постачання російського газу у 2028 році.
- Мальта має застереження щодо зниження ціни на російську нафту.
18-й пакет санкцій ЄС проти РФ “буксує”: що відомо
Про це повідомили декілька дипломатів, які обізнані з перебігом дискусії.
18-й пакет санкцій ЄС проти Росії не був схвалений на засіданні послів ЄС 16 липня.
Дипломати повідомили, що Словаччина та Мальта продовжують відмовлятися затверджувати вказаний пакет санкцій проти РФ.
Обговорення санкцій проти РФ та 18-го пакету буде внесено до порядку денного засідання Ради ЄС з загальних питань 18 липня. — повідомив інший дипломат.
Нагадаємо, 18-й пакет санкцій проти Росії був однією з ключових тем засідання Ради ЄС із закордонних справ 15 липня. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що країни "дуже близькі" до домовленості, та висловлювала надію, що рішення буде ухвалене "вже сьогодні".
Словаччина досі блокувала нові санкції, вимагаючи гарантій від Єврокомісії, що вона не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 2028 році.
Мальта, наскільки відомо, має свої застереження щодо зниження "цінової стелі" на російську нафту.
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