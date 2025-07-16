18-й пакет санкций против РФ — две страны ЕС блокируют документ

В ходе заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в Брюсселе 16 июля послы государств ЕС снова не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России.

18-й пакет санкций ЕС против РФ "буксует": что известно

Об этом сообщили несколько дипломатов, которые осведомлены о ходе дискуссии.

18 пакет санкций ЕС против России не был одобрен на заседании послов ЕС 16 июля.

Заседание Coreper завершилось, и 18 пакет санкций против России вновь не утвердили. Два государства продолжают блокировать пакет, и дискуссии с ними продолжаются. Поделиться

Дипломаты сообщили, что Словакия и Мальта продолжают отказываться утверждать указанный пакет санкций против РФ.

Обсуждение санкций против РФ и 18-го пакета будет внесено в повестку дня заседания Совета ЕС по общим вопросам 18 июля. — сообщил другой дипломат.

Напомним, 18-й пакет санкций против России был одной из ключевых тем заседания Совета ЕС по иностранным делам 15 июля. Главная дипломатка ЕС Кая Каллас сказала, что страны "очень близки" к договоренности, и выражала надежду, что решение будет принято "уже сегодня".

Словакия до сих пор блокировала новые санкции, требуя гарантий от Еврокомиссии, что она не терпит убытков после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году.

У Мальты, насколько известно, есть свои оговорки относительно снижения "ценового потолка" на российскую нефть.