22 країни готові зробити безпечним судноплавство в Ормузькій протоці
Уряд Великої Британії
Ормузька протока

Уже 22 країни заявили про готовність зробити свій внесок у забезпечення безпечного судноплавства Ормузькою протокою.

Головні тези:

  • 22 країни виступили за безпечний прохід суден через Ормузьку протоку відповідно до заяви уряду Великої Британії.
  • Держави закликали до мораторію на напади на цивільну інфраструктуру, включаючи нафтогазові об'єкти.

22 країни мають зробити Ормузьку протоку безпечною

Згідно з заявою, 22 країни, серед яких — країни Близького сходу ОАЕ та Бахрейн, засуджують нещодавні напади Ірану на "неозброєні торгові судна у Перській затоці, напади на цивільну інфраструктуру, а також фактичне закриття Ормузької протоки.

Ми висловлюємо готовність зробити свій внесок у відповідні заходи щодо забезпечення безпечного проходу через протоку. Ми вітаємо прихильність країн, що беруть участь у підготовчому плануванні.

Серед іншого, держави-ініціатори закликали негайно впровадити всеосяжний мораторій на напади на цивільну інфраструктуру, включно з нафтогазовими об'єктами.

Варто зазначити, що цю заяву було опубліковано ще 19 березня. Однак тоді це було спільне звернення Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії.

Станом на сьогодні, 21 березня, до заяви лідерів приєдналися Канада, Республіка Корея, Нова Зеландія, Данія, Латвія, Словенія, Естонія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Чехія, Румунія, Бахрейн, Литва, Австралія та Об'єднані Арабські Емірати.

