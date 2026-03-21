22 страны готовы сделать безопасным судоходство в Ормузском проливе

Уже 22 страны заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного судоходства по Ормузскому проливу.

22 страны должны сделать Ормузский пролив безопасным

Согласно заявлению, 22 страны, среди которых страны Ближнего востока ОАЭ и Бахрейн, осуждают недавние нападения Ирана на "невооруженные торговые суда в Персидском заливе, нападения на гражданскую инфраструктуру, а также фактическое закрытие Ормузского пролива.

Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие меры по обеспечению безопасного прохода через пролив. Мы приветствуем приверженность странам, участвующим в подготовительном планировании.

Среди прочего государства-инициаторы призвали немедленно внедрить всеобъемлющий мораторий на нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты.

Следует отметить, что это заявление было опубликовано еще 19 марта. Однако тогда это было совместное обращение Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Японии.

На сегодня, 21 марта, к заявлению лидеров присоединились Канада, Республика Корея, Новая Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Бахрейн, Литва, Австралия и Объединенные Арабские Эмираты.