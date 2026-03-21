22 страны готовы сделать безопасным судоходство в Ормузском проливе
Категория
Мир
Дата публикации

22 страны готовы сделать безопасным судоходство в Ормузском проливе

Правительство Великобритании
Ормузский пролив
Читати українською

Уже 22 страны заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного судоходства по Ормузскому проливу.

Главные тезисы

  • 22 страны выразили готовность гарантировать безопасный проход судов через Ормузский пролив.
  • Согласно заявлению, государства осудили недопустимость нападений Ирана на торговые суда и инфраструктуру.

22 страны должны сделать Ормузский пролив безопасным

Согласно заявлению, 22 страны, среди которых страны Ближнего востока ОАЭ и Бахрейн, осуждают недавние нападения Ирана на "невооруженные торговые суда в Персидском заливе, нападения на гражданскую инфраструктуру, а также фактическое закрытие Ормузского пролива.

Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие меры по обеспечению безопасного прохода через пролив. Мы приветствуем приверженность странам, участвующим в подготовительном планировании.

Среди прочего государства-инициаторы призвали немедленно внедрить всеобъемлющий мораторий на нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты.

Следует отметить, что это заявление было опубликовано еще 19 марта. Однако тогда это было совместное обращение Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Японии.

На сегодня, 21 марта, к заявлению лидеров присоединились Канада, Республика Корея, Новая Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Бахрейн, Литва, Австралия и Объединенные Арабские Эмираты.

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Иран
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
дроны
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Иран

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?