30 тис медичних турнікетів "зависли" на військових складах Житомирщини

Аудитори Міністерства оборони виявили у сховищі однієї з військових частин підпорядкування командування Медичних сил у Житомирській області майже 30 тис нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США.

Аудит Міноборони знайшов 30 тис турнікетів на складах

У міністерстві зазначили, що ці турнікети були отримані ще в квітні 2023 року, і тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим — всього 458 одиниць.

Після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видачу турнікетів, наразі майже третина — уже у військовослужбовців.

Також ініційовано видачу іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості.

Завдання внутрішнього аудиту Міноборони — не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень, — прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Порушення у бойових виплатах військовим

Окремим військовослужбовцям ЗСУ безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду. Загалом держава втратила 186,6 млн грн.

Порушення виявили аудитори Міністерства оборони України.

У міністерстві зазначають, що фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.

Відповідні накази виявили у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині. Поширити

За рішеннями міністра оборони, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.



