30 тыс медицинских турникетов "зависли" на военных складах Житомирщины
Категория
Украина
Дата публикации

30 тыс медицинских турникетов "зависли" на военных складах Житомирщины

Министерство обороны Украины
Турникет
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Аудиторы Министерства обороны обнаружили в хранилище одной из воинских частей подчинения командования Медицинских сил в Житомирской области почти 30 тыс новых качественных медицинских турникетов SOF производства США.

Аудит Минобороны обнаружил 30 тыс турникетов на складах

В министерстве отметили, что эти турникеты были получены еще в апреле 2023 года, и только спустя шесть месяцев военная часть выдала первые из них военным – всего 458 единиц.

После проведения аудита ответственные должностные лица начали выдачу турникетов, сейчас почти треть уже у военнослужащих.

Также инициирована выдача другого медицинского имущества (индивидуальные аптечки, рюкзаки для боевых медиков), длительно сохранявшихся на складах в значительном количестве.

Задача внутреннего аудита Минобороны — не просто выявлять случаи злоупотреблений и реагировать на них, но и предотвращать неэффективное использование военного ресурса. Из-за более эффективного планирования, усиленной подотчетности, солидарности на всех уровнях принятия решений, — прокомментировал заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Нарушения в боевых выплатах военным

Отдельным военнослужащим ВСУ безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение. В целом государство потеряло 186,6 млн. грн.

Нарушения обнаружены аудиторами Министерства обороны Украины.

В министерстве отмечают, что фактически ряд военнослужащих были в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты.

Соответствующие приказы обнаружили в военных частях Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской области.

По решениям министра обороны, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба.


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