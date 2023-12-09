4 тис хворих на тиждень. В Україні фіксують масові випадки COVID-19

Лікарі в Україні вже зафіксували 17 підтипів штаму Омікрон – до лікарень щотижня потрапляє 4000 хворих, переважно у важкому стані.
Україною котиться хвиля коронавірусу
В Україні знову почали фіксувати масові випадки захворюваності на COVID-19. Наразі країною розгулює майже два десятки підтипів штаму Омікрон.
Деталі нової хвилі захворюваності в ефірі телемарафону розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Наразі про впровадження маскового режиму мова не йде.
Лікарі в Україні вже зафіксували 17 підтипів штаму Омікрон – до лікарень щотижня потрапляє 4000 хворих, переважно у важкому стані. За данними МОЗ, пік захворюваності перевищено у Чернівецькій області.
Нині в Україні одночасно курсують як коронавірус, так і вірус грипу та інші респіраторні віруси. Масковий режим чи інші карантинні обмеження впроваджувати не планують, однак медики закликають вакцинуватися. Найближчим часом вакцина надійде у всі регіони України.
Чи небезпечний Омікрон
Вірусологиня Алла Мироненко зазначає, що з моменту появи Омікрону наприкінці 2021 та на початку 2022 року, цей штам зумів витіснити своїх попередників. Штами Дельта та Альфа наразі не є активними.
Наразі захворювання на цей тип COVID-19 протікає значно легше – нагадує звичайне респіраторне захворювання. Попри це, Омікрон залишається небезпечним для груп ризику, таких як люди з патологіями та старші за 60 років.
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