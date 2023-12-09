4 тыс больных в неделю. В Украине фиксируют массовые случаи COVID-19

Врачи в Украине уже зафиксировали 17 подтипов штамма Омикрон – в больницы еженедельно попадает 4000 больных, преимущественно в тяжелом состоянии.
Украиной катится волна коронавируса
В Украине снова начали фиксировать массовые случаи заболеваемости COVID-19. В настоящее время по стране разгуливает почти два десятка подтипов штамма Омикрон.
Детали новой волны заболеваемости в эфире телемарафона рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Пока о внедрении маскового режима речь не идет.
Врачи в Украине уже зафиксировали 17 подтипов штамма Омикрон – в больницы еженедельно попадает 4000 больных, преимущественно в тяжелом состоянии. По данным Минздрава, пик заболеваемости превышен в Черновицкой области.
В настоящее время в Украине одновременно курсируют как коронавирус, так и вирус гриппа и другие респираторные вирусы. Московский режим или другие карантинные ограничения вводить не планируют, однако медики призывают вакцинироваться. В ближайшее время вакцина поступит во все регионы Украины.
Опасен ли Омикрон
Вирусологиня Алла Мироненко отмечает, что с момента появления Омикрона в конце 2021 и начале 2022 года, этот штамм сумел вытеснить своих предшественников. Штаммы Дельта и Альфа не являются активными.
В настоящее время заболевание этим типом COVID-19 протекает значительно легче – напоминает обычное респираторное заболевание. Несмотря на это, Омикрон остается опасным для групп риска, таких как люди с патологиями и старше 60 лет.
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