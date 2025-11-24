4 топофіцери армії РФ отримали підозру від СБУ за ракетний удар по Кривому Рогу

Служба безпеки зібрала доказову базу на командування збройних угруповань РФ, яке організувало ракетний удар по Кривому Розі 4 квітня 2025 року.
Головні тези:
- Служба безпеки України звинуватила 4 топофіцерів РФ у ракетному ударі по Кривому Розі від 4 квітня 2025 року.
- Ворожа атака призвела до загибелі десятків цивільних, зокрема 9 дітей, та спричинила значні матеріальні збитки в густонаселеному районі Кривого Рогу.
- Генерал-полковник Олексій Кім та інші високопосадовці командування російських військ на чолі здійснювали загальне керівництво ударом.
Україна судитиме 4 топофіцерів РФ за удар по Кривому Рогу
Йдеться про ворожу атаку по житловій забудові та дитячому майданчику в густонаселеному районі центральної частини міста.
За матеріалами справи, під час повітряного нападу окупанти застосували балістичну ракету «Іскандер-М» з осколково-фугасною бойовою частиною. Внаслідок ворожого «прильоту» загинули десятки цивільних, серед них — 9 дітей.
Як встановило розслідування, загальне керівництво атакою здійснював генерал-полковник Олексій Кім — начальник штабу об’єднаного угруповання військ РФ.
За даними слідства, підготовку і технічне забезпечення повітряного нападу доручили контрадміралу Олексію Петрушину — начальнику центру управління розвідкою і координацією вогневого ураження противника об’єднаного угруповання військ рф.
Разом з ним ці завдання виконував очільник управління ракетних військ і артилерії об’єднаного угруповання військ країни-агресора полковник Олександр Кісєдобрєв.
Слідчі Служби безпеки заочно повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Тривають комплексні заходи для притягнення командування російських військ до відповідальності за злочини проти нашої держави.
