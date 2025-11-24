4 топофіцери армії РФ отримали підозру від СБУ за ракетний удар по Кривому Рогу

Служба безпеки зібрала доказову базу на командування збройних угруповань РФ, яке організувало ракетний удар по Кривому Розі 4 квітня 2025 року.

Україна судитиме 4 топофіцерів РФ за удар по Кривому Рогу

Йдеться про ворожу атаку по житловій забудові та дитячому майданчику в густонаселеному районі центральної частини міста.

За матеріалами справи, під час повітряного нападу окупанти застосували балістичну ракету «Іскандер-М» з осколково-фугасною бойовою частиною. Внаслідок ворожого «прильоту» загинули десятки цивільних, серед них — 9 дітей.

Як встановило розслідування, загальне керівництво атакою здійснював генерал-полковник Олексій Кім — начальник штабу об’єднаного угруповання військ РФ.

Для організації ракетного удару він залучив віцеадмірала Олександра Пешкова — начальника Об’єднаного центру планування і координації вогневого ураження противника. Поширити

За даними слідства, підготовку і технічне забезпечення повітряного нападу доручили контрадміралу Олексію Петрушину — начальнику центру управління розвідкою і координацією вогневого ураження противника об’єднаного угруповання військ рф.

Разом з ним ці завдання виконував очільник управління ракетних військ і артилерії об’єднаного угруповання військ країни-агресора полковник Олександр Кісєдобрєв.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).