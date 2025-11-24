4 топ-офицера армии РФ получили подозрение от СБУ за ракетный удар по Кривому Рогу

Служба безопасности собрала доказательную базу на командование вооруженных группировок РФ, организовавшее ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины обвинила 4 топ-офицера РФ в ракетном ударе по Кривому Рогу от 4 апреля 2025 года.
- Ракетный удар по Кривому Рогу привел к гибели десятков гражданских, включая 9 детей, и материальному ущербу в городе.
- Генерал-полковник Алексей Ким и другие высокопоставленные российские чиновники участвовали в планировании и осуществлении удара.
Украина будет судить 4 топ-офицеров РФ за удар по Кривому Рогу
Речь идет о вражеской атаке по жилой застройке и детской площадке в густонаселенном районе центральной части города.
По материалам дела, во время воздушного нападения оккупанты применили баллистическую ракету «Искандер-М» с осколочно-фугасной боевой частью. В результате вражеского «прилета» погибли десятки гражданских, среди них — 9 детей.
Как установило расследование, общее руководство атакой осуществлял генерал-полковник Алексей Ким — начальник штаба объединенной группировки войск РФ.
По данным следствия, подготовку и техническое обеспечение воздушного нападения было поручено контрадмиралу Алексею Петрушину — начальнику центра управления разведкой и координацией огневого поражения противника объединенной группировки войск России.
Вместе с ним эти задачи выполнял глава управления ракетных войск и артиллерии объединенной группировки войск страны-агрессора полковник Александр Киседобрев.
Следователи Службы безопасности заочно сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Продолжаются комплексные меры по привлечению командования российских войск к ответственности за преступления против нашего государства.
