4 топ-офицера армии РФ получили подозрение от СБУ за ракетный удар по Кривому Рогу

Служба безопасности собрала доказательную базу на командование вооруженных группировок РФ, организовавшее ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года.

Украина будет судить 4 топ-офицеров РФ за удар по Кривому Рогу

Речь идет о вражеской атаке по жилой застройке и детской площадке в густонаселенном районе центральной части города.

По материалам дела, во время воздушного нападения оккупанты применили баллистическую ракету «Искандер-М» с осколочно-фугасной боевой частью. В результате вражеского «прилета» погибли десятки гражданских, среди них — 9 детей.

Как установило расследование, общее руководство атакой осуществлял генерал-полковник Алексей Ким — начальник штаба объединенной группировки войск РФ.

Для организации ракетного удара он привлек вицеадмирала Александра Пешкова — начальника Объединенного центра планирования и координации огневого поражения противника.

По данным следствия, подготовку и техническое обеспечение воздушного нападения было поручено контрадмиралу Алексею Петрушину — начальнику центра управления разведкой и координацией огневого поражения противника объединенной группировки войск России.

Вместе с ним эти задачи выполнял глава управления ракетных войск и артиллерии объединенной группировки войск страны-агрессора полковник Александр Киседобрев.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).