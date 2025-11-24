4 топ-офицера армии РФ получили подозрение от СБУ за ракетный удар по Кривому Рогу
Категория
Украина
Дата публикации

4 топ-офицера армии РФ получили подозрение от СБУ за ракетный удар по Кривому Рогу

СБУ
Кривой Рог
Читати українською

Служба безопасности собрала доказательную базу на командование вооруженных группировок РФ, организовавшее ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года.

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины обвинила 4 топ-офицера РФ в ракетном ударе по Кривому Рогу от 4 апреля 2025 года.
  • Ракетный удар по Кривому Рогу привел к гибели десятков гражданских, включая 9 детей, и материальному ущербу в городе.
  • Генерал-полковник Алексей Ким и другие высокопоставленные российские чиновники участвовали в планировании и осуществлении удара.

Украина будет судить 4 топ-офицеров РФ за удар по Кривому Рогу

Речь идет о вражеской атаке по жилой застройке и детской площадке в густонаселенном районе центральной части города.

По материалам дела, во время воздушного нападения оккупанты применили баллистическую ракету «Искандер-М» с осколочно-фугасной боевой частью. В результате вражеского «прилета» погибли десятки гражданских, среди них — 9 детей.

Как установило расследование, общее руководство атакой осуществлял генерал-полковник Алексей Ким — начальник штаба объединенной группировки войск РФ.

Для организации ракетного удара он привлек вицеадмирала Александра Пешкова — начальника Объединенного центра планирования и координации огневого поражения противника.

По данным следствия, подготовку и техническое обеспечение воздушного нападения было поручено контрадмиралу Алексею Петрушину — начальнику центра управления разведкой и координацией огневого поражения противника объединенной группировки войск России.

Вместе с ним эти задачи выполнял глава управления ракетных войск и артиллерии объединенной группировки войск страны-агрессора полковник Александр Киседобрев.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные меры по привлечению командования российских войск к ответственности за преступления против нашего государства.

