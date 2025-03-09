5 найкращих бюджетних смартфонів — рейтинг експертів
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5 найкращих бюджетних смартфонів — рейтинг експертів

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Джерело:  online.ua

Фахівці авторитетного порталу GSM Arena після тривалого аналізу назвали одразу 5 недорогих смартфонів вартістю до 150 євро (~7000 грн). Оскільки прогрес не стоїть на місці, навіть у цьому ціновому сегменті можна знайти гаджети з потужними чипсетами та батареями.

Головні тези:

  • У рейтинг потрапив простий і функціональний смартфон з швидким процесором та подвійною камерою.
  • Фахівці звертають увагу на ідеальний вибір для тих, хто цінує велику автономність та швидку зарядку.

Samsung Galaxy A16 (~6800 грн)

Доволі часто його називають найбільш "народним" смартфоном з дизайном під флагман, OLED-матрицею 90 Герц, відносно хорошою основною камерою 50 Мп, великою автономністю і мінімум 4/128 Гбайтів пам'яті.

Redmi 13C 5G (~6000 грн)

Попри свою простоту, він може похизуватися багатьма корисними функціями — йдеться не лише про стильний дизайн та великий РК-екран з частотою 90 Гц, а й про швидкий процесор MediaTek і подвійну камеру на 50 і 2 Мп з підтримкою ШІ.

Motorola Moto G24 Power (~6000 грн)

Доволі чудовий варіант для тих, хто шукає велику автономність і швидку зарядку. У G24 є батарея на 6000 мАг з прискореною зарядкою 30 Вт. Продуктивність і якість знімків теж на рівні.

Poco C65 (~5000 грн)

У цьому випадку йдеться про надійну якість збірки з матовою задньою стінкою і скло Gorilla Glass попереду. Окрім того, наявний яскравий РК-дисплей з частотою оновлення 90 Гц, 6 ГБ ОЗП у базі та хороший час роботи батареї.

Realme C53 (~4500 грн)

Цей смартфон може похизуватися задньою панеллю в стилі нещодавніх iPhone Pro і великим екраном з роздільною здатністю 1080p і частотою 90 Гц. Ба більше, вказано, що в гаджеті наявний аналог Dynamic Island, бічний сканер відбитка пальців і NFC.

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