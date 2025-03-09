5 лучших бюджетных смартфонов — рейтинг экспертов
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5 лучших бюджетных смартфонов — рейтинг экспертов

5 лучших бюджетных смартфонов — рейтинг экспертов
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Источник:  online.ua

Специалисты авторитетного портала GSM Arena после длительного анализа назвали сразу пять недорогих смартфонов стоимостью до 150 евро (~7000 грн). Поскольку прогресс не стоит на месте, даже в этом ценовом сегменте можно найти гаджеты с мощными чипсетами и батареями.

Главные тезисы

  • В рейтинг попал простой и функциональный смартфон с быстрым процессором и двойной камерой.
  • Специалисты обращают внимание на идеальный выбор для тех, кто ценит большую автономность и быструю зарядку.

Samsung Galaxy A16 (~6800 грн)

Довольно часто его называют самым "народным" смартфоном с дизайном под флагман, OLED-матрицей 90 Герц, относительно хорошей основной камерой 50 Мп, большой автономностью и минимум 4/128 Гбайт памяти.

Redmi 13C 5G (~6000 грн)

Несмотря на свою простоту, он может похвастаться многими полезными функциями — речь идет не только о стильном дизайне и большом ЖК-экране с частотой 90 Гц, но и о быстром процессоре MediaTek и двойной камере на 50 и 2 Мп с поддержкой ИИ.

Motorola Moto G24 Power (~6000 грн)

Довольно отличный вариант для тех, кто ищет большую автономность и быструю зарядку. У G24 есть батарея на 6000 мАч с ускоренной зарядкой 30 Вт. Производительность и качество снимков тоже на уровне.

Poco C65 (~5000 грн)

В этом случае речь идет о надежном качестве сборки с матовой задней стенкой и стекле Gorilla Glass впереди. Кроме того, имеется яркий ЖК-дисплей с частотой обновления 90 Гц, 6 ГБ ОЗУ в базе и хорошее время работы батареи.

Realme C53 (~4500 грн)

Этот смартфон может похвастаться задней панелью в стиле недавних iPhone Pro и большим экраном с разрешением 1080p и частотой 90 Гц. Более того, указано, что в гаджете имеется аналог Dynamic Island, боковой сканер отпечатка пальцев и NFC.

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