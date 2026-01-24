67800 років. Науковці знайшли в Індонезії найдавніші у світі наскельні малюнки

Найдавніше з відомих наскельне мистецтво передує появі сучасних людей в Європі і воно було знайдено в індонезійській печері.
Головні тези:
- Вчені знайшли найдавніше у світі наскельне мистецтво - відбиток руки в печері на Сулавесі, створений не менше 67 800 років тому.
- Дослідження підтверджує маршрут поширення Homo sapiens на островах між азійським і австралійським континентальними шельфами.
Індонезйська печера містить найдавніші у світі наскельні малюнки
Вчені ідентифікували найдавніше з відомих наскельних мистецтв — відбиток руки, створений не менше 67 800 років тому в Індонезії.
Цей витвір мистецтва в печері на південному сході Сулавесі є найдавнішим археологічним свідченням проживання Homo sapiens на островах між азійським і австралійським континентальними шельфами.
Як пише Livescience, це відкриття може заповнити важливу прогалину в розумінні шляху, який предки корінних австралійців пройшли, перш ніж досягти континенту не менше 60 тис. років тому.
Хоча вчені не знають значення цього малюнка, відбитки рук вказують на те, що художники належали до відносно великої групи з власною культурною ідентичністю, вважає співавтор дослідження Максим Обер, археолог і геохімік з Університету Гріффіта в Австралії.
Доісторичні наскельні малюнки, тобто зображення на скельних поверхнях, таких як стіни печер або скельні притулки, були виявлені по всьому світу, від гравюр віком 12 тис років в Саудівській Аравії до малюнків віком 4 тис років уздовж кордону США і Мексики.
Найдавніший з раніше датованих наскельних малюнків — відбиток руки віком близько 66 700 років, знайдений в Іспанії. Вчені порахували, що він був залишений неандертальцями, оскільки дані свідчать про те, що сучасні люди дійшли до Європи лише 54 тис років тому. Однак метод датування, використаний для цієї знахідки, є спірним.
Проте, люди створювали мистецтво ще довше, ніж ці приклади. Найдавніший відомий малюнок — це хештег віком 73 тис років на камені з Південної Африки, а мушля віком 540 тис років із зигзагоподібними візерунками з Індонезії, можливо, була створена Homo erectus.
У межах більш масштабного проэкту з документування доісторичного мистецтва на Сулавесі Обер і його команда вивчили 11 малюнків, знайдених у восьми печерах: сім відбитків рук, дві людські фігури і два геометричних візерунки.
Ідентифікація найдавніших наскельних малюнків на Сулавесі є важливим відкриттям, оскільки додає ще одну точку даних про шлях поширення людей по острівній Південно-Східній Азії та Австралії.
Це відкриття підтверджує припущення про те, що сучасні люди досягли Австралії, пропливши північним маршрутом з сучасного Борнео на Сулавесі, а потім через західну Папуа (західну половину острова Нова Гвінея) або індонезійський острів Місул, пишуть автори дослідження.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-