67800 років. Науковці знайшли в Індонезії найдавніші у світі наскельні малюнки

Вчені ідентифікували найдавніше з відомих наскельних мистецтв — відбиток руки, створений не менше 67 800 років тому в Індонезії.

Цей витвір мистецтва в печері на південному сході Сулавесі є найдавнішим археологічним свідченням проживання Homo sapiens на островах між азійським і австралійським континентальними шельфами.

Як пише Livescience, це відкриття може заповнити важливу прогалину в розумінні шляху, який предки корінних австралійців пройшли, перш ніж досягти континенту не менше 60 тис. років тому.

Люди, які створили ці малюнки на Сулавесі, були частиною більш широкого населення, яке поширилося по регіону і досягло Австралії, — прокоментував провідний автор дослідження Аді Агус Октавіана, археолог з Національного агентства досліджень та інновацій Індонезії.

Хоча вчені не знають значення цього малюнка, відбитки рук вказують на те, що художники належали до відносно великої групи з власною культурною ідентичністю, вважає співавтор дослідження Максим Обер, археолог і геохімік з Університету Гріффіта в Австралії.

Доісторичні наскельні малюнки, тобто зображення на скельних поверхнях, таких як стіни печер або скельні притулки, були виявлені по всьому світу, від гравюр віком 12 тис років в Саудівській Аравії до малюнків віком 4 тис років уздовж кордону США і Мексики.

Найдавніший з раніше датованих наскельних малюнків — відбиток руки віком близько 66 700 років, знайдений в Іспанії. Вчені порахували, що він був залишений неандертальцями, оскільки дані свідчать про те, що сучасні люди дійшли до Європи лише 54 тис років тому. Однак метод датування, використаний для цієї знахідки, є спірним.

Проте, люди створювали мистецтво ще довше, ніж ці приклади. Найдавніший відомий малюнок — це хештег віком 73 тис років на камені з Південної Африки, а мушля віком 540 тис років із зигзагоподібними візерунками з Індонезії, можливо, була створена Homo erectus.

У межах більш масштабного проэкту з документування доісторичного мистецтва на Сулавесі Обер і його команда вивчили 11 малюнків, знайдених у восьми печерах: сім відбитків рук, дві людські фігури і два геометричних візерунки.

Вчені вважають, що ці малюнки були створені Homo sapiens, оскільки зображення звужених пальців технічно складно. Трафарети могли бути створені шляхом розпилення пігменту на руки ротом. Це відкриває можливість вилучення ДНК із зображень.

Ідентифікація найдавніших наскельних малюнків на Сулавесі є важливим відкриттям, оскільки додає ще одну точку даних про шлях поширення людей по острівній Південно-Східній Азії та Австралії.