Дослідники помітили гігантські тріщини в землі у Конго — чим це загрожує
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Дослідники помітили гігантські тріщини в землі у Конго — чим це загрожує

земля
Джерело:  earth.com

Тріщини в землі по всій Демократичній Республіці Конго поступово зростають, змінюючи обличчя міст. Науковці попередили, що понад 3,2 мільйона людей зараз живуть поруч з ерозійними каналами.

Головні тези:

  • Ерозійні канали у Конго зростають, змінюючи міста та загрожуючи безпеці мешканців.
  • Тріщини у землі виникають під впливом зливових вод, які прорізають ґрунт та просуваються урбанізованими районами.
  • Понад 3,2 мільйона людей живуть поруч з ерозійними каналами, що становить серйозну загрозу стабільності житла.

Жителям Конго загрожують ерозійні канали у землі

Зазначається, що ці ерозійні канали можуть поглиблюватися, розширюватися і прорізати цілі квартали лише за кілька сезонів дощів. У дослідженні, проведеному під керівництвом географа Матіаса Ванмарке, вчені розповіли, наскільки небезпечним є це явище.

За словами дослідників, проблема зачіпає десятки міст, які швидко розвиваються. Новий набір даних дає найбільш чітке уявлення про те, як далеко простягаються ці тріщини.

Тріщини є міськими ярами та ерозійними каналами, які виникають, коли зливові води прорізають пухкий ґрунт і продовжують заглиблюватися. Вони можуть прорізати цілі квартали і розділяти дороги.

Учені з'ясували, що ці тріщини простягаються на понад 700 кілометрів. Тільки в Кіншасі, столиці ДР Конго, сотні окремих каналів прорізають густо забудовані райони, змушуючи проводити екстрені ремонтні роботи та об'їзди.

Набір даних показує, що ця небезпека не є поодиноким явищем, а являє собою постійний міський процес, який розширюється з кожним сильним штормом.

Під час дослідження з'ясувалося, що до 2023 року близько 2,7 мільйона жителів ДР Конго проживали в межах 100 метрів від активного каналу. Ще півмільйона людей проживали в зонах, які, за прогнозами вчених, піддадуться ерозії протягом десятиліття, якщо нічого не зміниться.

У період з 2010 до 2023 року кількість схильного до ризику населення приблизно подвоїлася в міру розширення і зростання міст. Нові споруди сконцентрувалися поблизу наявних зон небезпеки, а це означає, що сьогоднішні рішення в галузі планування зафіксують ризики завтрашнього дня.

Крім того, вчені заявили, що з 2004 до 2023 року близько 118 600 осіб втратили житло через розширення ерозійних каналів або їх просування у квартали, які ще кілька років тому здавалися стабільними. З 2020 року середньорічний показник переселення становить близько 12 200 жителів, що відображає нещодавнє зростання міського населення.

