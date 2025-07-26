Гігантський астероїд може влучити у Місяць — чи загрожує небезпека Землі

У січні 2025 року вчені виявили, що астероїд діаметром близько ста метрів рухається в напрямку Землі та може зіштовхнутися з нашою планетою у 2032 році. Відтоді фахівці кілька разів змінювали ймовірність передбачень.

Гігантський астероїд може влучити у Місяць: що далі

Тепер астрономи підрахували, що космічний камінь 2024 YR4, який здатний знищити місто, може влучити в Місяць.

Уперше "вбивцю міст" виявили наприкінці 2024 року. Спостереження за траєкторією руху астероїда змусили вчених вважати, що він має 3,1% ймовірності впасти на Землю. Це найбільші шанси на зіткнення нашої планети з космічним камінням, які існували коли-небудь.

Згодом спостереження допомогли науковцям виключити зіткнення із Землею. Останні дані про астероїд отримали на початку червня — до того, як 2024 YR4 зник із поля доступу телескопів.

Ця інформація свідчить про те, що навіть якщо нашій планеті вдасться уникнути прямого зіткнення з камінням, астероїд може влучити в Місяць. Ймовірність такої події оцінюють у 4,3%. Це досі небагато, але достатньо для того, щоб вчені замислилися про те, як діяти у випадку зіткнення. Поширити

Фахівці кажуть, що це явище призведе до викиду дрібнозернистого матеріалу, який, ймовірно, рухатиметься в напрямку нашої планети. Моделювання показують, що удар може вивільнити до 100 мільйонів кілограмів місячних порід і пилу.

Хоча Землі не загрожує фізична небезпека, у разі зіткнення під загрозою можуть опинитися дослідження на поверхні супутника нашої планети.

Навіть уламки розмірами десятки сантиметрів здатні становити загрозу для астронавтів і споруд на Місяці — супутник Землі не має атмосфери, тому дрібні частинки можуть поширюватися далеко від епіцентру події. Крім того, пошкодження можуть зазнати прилади, що обертаються навколо Землі, зокрема ті, що забезпечують зв’язок і навігацію.

Ми не очікуємо великих валунів чи чогось більшого, ніж, можливо, кубик цукру. Наша атмосфера чудово захистить нас від цього. Але вони (уламки — ред.) рухатимуться швидше за кулю, що летить, тому якщо вдаряться об [штучний] супутник, це може завдати певної шкоди, — прокоментував професор астрономії та фізики Пол Вігерт.

Вчені кажуть, що подія навряд чи спровокує синдром Кесслела, за якого зіткнення уламків із супутниками створить ефект доміно або падіння цих пристроїв на Землю. При цьому явище нагадуватиме шматок гравію, який вдаряється об лобове скло автомобіля на високій швидкості.

Також удар астероїда об поверхню Місяця може створили яскравий спалах, який буде видимим неозброєним оком протягом кількох секунд. Поширити

Астрономи кажуть, що наслідком зіткнення для супутника може стати ударний кратер розміром приблизно один кілометр. Це може бути найбільший удар об Місяць за останні п’ять тисяч років.