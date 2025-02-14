Астероїд 2024 YR4 може врізатися у Землю — названо небезпечний рік

За словами науковців, існує ймовірність, що у 2032 році в нашу планету вріжеться астероїд 2024 YR4. Хороша новина полягає в тому, що цього можна не допустити.
Головні тези:
- Зіткнення з астероїдом 2024 YR4 не загрожує масштабними наслідками, однак все одно варто подбати про безпеку планети.
- Китай уже активно готується до цієї події.
Що відомо про астероїд 2024 YR4
Згідно з останніми даними, його діаметр може сягати близько 90 метрів, однак точні дані поки назвати важко.
Уперше цей астероїд вдалося виявити кілька місяців тому, повідомляє Interesting Engineering.
Що важливо розуміти, Європейське космічне агентство уже включило його до списку небесних тіл найвищого ризику. Зіткнення з Землею може статися уже в 2032 році.
За словами астрономів, наразі імовірність зіткнення не така вже й висока. Також не йдеться про масштабні наслідки, адже астероїд не великий.
До слова, нещодавно китайська влада повідомила, що "збирає команду планетарного захисту", яка в разі потреби виконуватиме місії з відхилення потенційно небезпечних астероїдів.
Ба більше, у КНР навіть оголосили набір добровольців на "пост планетарної оборони".
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