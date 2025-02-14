Астероїд 2024 YR4 може врізатися у Землю — названо небезпечний рік

За словами науковців, існує ймовірність, що у 2032 році в нашу планету вріжеться астероїд 2024 YR4. Хороша новина полягає в тому, що цього можна не допустити.

Що відомо про астероїд 2024 YR4

Згідно з останніми даними, його діаметр може сягати близько 90 метрів, однак точні дані поки назвати важко.

Уперше цей астероїд вдалося виявити кілька місяців тому, повідомляє Interesting Engineering .

Що важливо розуміти, Європейське космічне агентство уже включило його до списку небесних тіл найвищого ризику. Зіткнення з Землею може статися уже в 2032 році.

За словами астрономів, наразі імовірність зіткнення не така вже й висока. Також не йдеться про масштабні наслідки, адже астероїд не великий.

Але ситуація досить значна, щоб заслуговувати на увагу глобальної планетарної захисної спільноти, — наголосили експерти. Поширити

Фото: unsplash.com

До слова, нещодавно китайська влада повідомила, що "збирає команду планетарного захисту", яка в разі потреби виконуватиме місії з відхилення потенційно небезпечних астероїдів.