Астероїд 2024 YR4 може врізатися у Землю — названо небезпечний рік
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Астероїд 2024 YR4 може врізатися у Землю — названо небезпечний рік

астероїд
Джерело:  online.ua

За словами науковців, існує ймовірність, що у 2032 році в нашу планету вріжеться астероїд 2024 YR4. Хороша новина полягає в тому, що цього можна не допустити.

Головні тези:

  • Зіткнення з астероїдом 2024 YR4 не загрожує масштабними наслідками, однак все одно варто подбати про безпеку планети.
  • Китай уже активно готується до цієї події.

Що відомо про астероїд 2024 YR4

Згідно з останніми даними, його діаметр може сягати близько 90 метрів, однак точні дані поки назвати важко.

Уперше цей астероїд вдалося виявити кілька місяців тому, повідомляє Interesting Engineering.

Що важливо розуміти, Європейське космічне агентство уже включило його до списку небесних тіл найвищого ризику. Зіткнення з Землею може статися уже в 2032 році.

За словами астрономів, наразі імовірність зіткнення не така вже й висока. Також не йдеться про масштабні наслідки, адже астероїд не великий.

Але ситуація досить значна, щоб заслуговувати на увагу глобальної планетарної захисної спільноти, — наголосили експерти.

Фото: unsplash.com

До слова, нещодавно китайська влада повідомила, що "збирає команду планетарного захисту", яка в разі потреби виконуватиме місії з відхилення потенційно небезпечних астероїдів.

Ба більше, у КНР навіть оголосили набір добровольців на "пост планетарної оборони".

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