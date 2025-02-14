Астероид 2024 YR4 может врезаться в Землю — назван опасный год
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Астероид 2024 YR4 может врезаться в Землю — назван опасный год

Астероид 2024 YR4 может врезаться в Землю — назван опасный год
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Источник:  online.ua

По словам ученых, существует вероятность, что в 2032 году в нашу планету врежется астероид 2024 года YR4. Хорошая новость заключается в том, что этого можно не допустить.

Главные тезисы

  • Столкновение с астероидом 2024 года YR4 не чревато масштабными последствиями, однако все равно важно позаботиться о безопасности планеты.
  • Китай уже активно готовится к этому событию.

Что известно об астероиде 2024 YR4

Согласно последним данным, его диаметр может достигать около 90 метров, однако точные данные пока назвать сложно.

Впервые этот астероид удалось обнаружить несколько месяцев назад, сообщает Interesting Engineering.

Что важно понимать, Европейское космическое агентство уже включило его в список небесных тел высочайшего риска. Столкновение с Землей может произойти уже в 2032 году.

По словам астрономов, пока вероятность столкновения не так уж высока. Также речь не идет о масштабных последствиях, ведь астероид не большой.

Но ситуация достаточно значительна, чтобы заслуживать внимания глобального планетарного защитного сообщества, — подчеркнули эксперты.

Фото: unsplash.com

К слову, недавно китайские власти сообщили, что "собирают команду планетарной защиты", которая в случае необходимости будет выполнять миссии по отклонению потенциально опасных астероидов.

Более того, в КНР даже объявили набор добровольцев на "пост планетарной обороны".

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