Астероїд YR4 може врізатися у Місяць — відома дата
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Астероїд YR4 може врізатися у Місяць — відома дата

Астероїд YR4 стає дедалі небезпечнішим
Джерело:  The Mirror

Центр досліджень навколоземних об'єктів NASA попереджає про те, що загроза зіткнення астероїда YR4 з Місяцем знову зросла. Що важливо розуміти, це може статися уже в 2032 році.

Головні тези:

  • Ймовірність зіткнення наразі сягнула 4,3% в порівнянні з попереднім прогнозом 3,8%.
  • Астероїд YR4 не становить загрози для Землі ані у 2032-му році, ані пізніше.

Астероїд YR4 стає дедалі небезпечнішим

Як зазначають астрономи, після уважного аналізу нових даних з космічного телескопа Джеймса Вебба вони змогли уточнити орбіту об’єкта майже на 20%.

Представники Центру досліджень навколоземних об'єктів NASA офіційно попереджають, що ймовірність удару 22 грудня 2032 року наразі становить 4,3%.

Варто зазначити, що у попередньому прогнозі йшлося про 3,8%.

Попри те, що загроза залишається невисокою, подібне зростання — нормальне явище при надходженні нових даних.

На ранніх етапах відкриття астероїд навіть мав мінімальну ймовірність зіткнення із Землею. Однак подальші спостереження підтвердили: він не становить загрози нашій планеті ані у 2032-му, ані пізніше.

За словами астрономів, наразі астероїд надто далеко, щоб його можна було спостерігати.

Науковці мають намір провести нові дослідження у 2028 році, коли 2024 YR4 знову наблизиться до Землі.

За рухом небесного тіла уважно спостерігала міжнародна команда під керівництвом доктора Енді Рівкіна з Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса за допомогою інфрачервоної камери телескопа Вебба.

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Категорія
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