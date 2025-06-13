Астероїд YR4 може врізатися у Місяць — відома дата

Центр досліджень навколоземних об'єктів NASA попереджає про те, що загроза зіткнення астероїда YR4 з Місяцем знову зросла. Що важливо розуміти, це може статися уже в 2032 році.
Головні тези:
- Ймовірність зіткнення наразі сягнула 4,3% в порівнянні з попереднім прогнозом 3,8%.
- Астероїд YR4 не становить загрози для Землі ані у 2032-му році, ані пізніше.
Астероїд YR4 стає дедалі небезпечнішим
Як зазначають астрономи, після уважного аналізу нових даних з космічного телескопа Джеймса Вебба вони змогли уточнити орбіту об’єкта майже на 20%.
Представники Центру досліджень навколоземних об'єктів NASA офіційно попереджають, що ймовірність удару 22 грудня 2032 року наразі становить 4,3%.
Варто зазначити, що у попередньому прогнозі йшлося про 3,8%.
Попри те, що загроза залишається невисокою, подібне зростання — нормальне явище при надходженні нових даних.
За словами астрономів, наразі астероїд надто далеко, щоб його можна було спостерігати.
Науковці мають намір провести нові дослідження у 2028 році, коли 2024 YR4 знову наблизиться до Землі.
За рухом небесного тіла уважно спостерігала міжнародна команда під керівництвом доктора Енді Рівкіна з Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса за допомогою інфрачервоної камери телескопа Вебба.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-