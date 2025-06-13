Астероид YR4 может врезаться в Луну — известна дата

Центр исследований околоземных объектов NASA предупреждает о том, что угроза столкновения астероида YR4 с Луной снова выросла. Что важно понимать, это может произойти уже в 2032 году.

Астероид YR4 становится все более опасным

Как отмечают астрономы, после внимательного анализа новых данных от космического телескопа Джеймса Уэбба они смогли уточнить орбиту объекта почти на 20%.

Представители Центра исследований околоземных объектов NASA официально предупреждают, что вероятность удара 22 декабря 2032 сейчас составляет 4,3%.

Следует отметить, что более раннем прогнозе речь шла о 3,8%.

Несмотря на то, что угроза остается невысокой, подобный рост — нормальное явление при поступлении новых данных.

На ранних этапах открытия астероид даже имел минимальную вероятность столкновения с Землей. Однако дальнейшие наблюдения подтвердили: он не представляет угрозы нашей планете ни в 2032-м, ни позже. Поделиться

По словам астрономов, пока астероид слишком далеко, чтобы его можно было наблюдать.

Ученые намерены провести новые исследования в 2028 году, когда 2024 YR4 снова приблизится к Земле.

За движением небесного тела внимательно наблюдала международная команда под руководством доктора Энди Ривкина из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Гопкинса с помощью инфракрасной камеры телескопа Уэбба.