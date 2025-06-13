Астероид YR4 может врезаться в Луну — известна дата

Центр исследований околоземных объектов NASA предупреждает о том, что угроза столкновения астероида YR4 с Луной снова выросла. Что важно понимать, это может произойти уже в 2032 году.
Главные тезисы
- Вероятность столкновения достигла 4,3% по сравнению с предыдущим прогнозом 3,8%.
- Астероид YR4 не представляет угрозы для Земли ни в 2032 году, ни позже.
Астероид YR4 становится все более опасным
Как отмечают астрономы, после внимательного анализа новых данных от космического телескопа Джеймса Уэбба они смогли уточнить орбиту объекта почти на 20%.
Представители Центра исследований околоземных объектов NASA официально предупреждают, что вероятность удара 22 декабря 2032 сейчас составляет 4,3%.
Следует отметить, что более раннем прогнозе речь шла о 3,8%.
Несмотря на то, что угроза остается невысокой, подобный рост — нормальное явление при поступлении новых данных.
По словам астрономов, пока астероид слишком далеко, чтобы его можно было наблюдать.
Ученые намерены провести новые исследования в 2028 году, когда 2024 YR4 снова приблизится к Земле.
За движением небесного тела внимательно наблюдала международная команда под руководством доктора Энди Ривкина из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Гопкинса с помощью инфракрасной камеры телескопа Уэбба.
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