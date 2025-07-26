Гигантский астероид может попасть в Луну — грозит ли опасность Земле
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Гигантский астероид может попасть в Луну — грозит ли опасность Земле

астероид
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Источник:  CNN

В январе 2025 года ученые обнаружили, что астероид диаметром около ста метров двигается по направлению к Земле и может столкнуться с нашей планетой в 2032 году. С тех пор специалисты несколько раз меняли вероятность предсказаний.

Главные тезисы

  • Наблюдается возможная угроза столкновения гигантского астероида диаметром сто метров с Луной, создавая потенциальную опасность для Земли.
  • Вероятность попадания астероида на Луну и последующего выброса огромного количества пород и пыли может повлиять на спутник Земли и его астрономические приборы.
  • Хотя угроза прямого столкновения с Землей невелика, даже небольшие обломки могут создать риск для астронавтов и исследований на Луне.

Гигантский астероид может попасть в Луну: что дальше

Теперь астрономы подсчитали, что космический камень 2024 года YR4, способный уничтожить город, может попасть в Луну.

Впервые "убийцу городов" обнаружили в конце 2024 года. Наблюдение за траекторией движения астероида заставили ученых считать, что у него 3,1% вероятности упасть на Землю. Это самые большие шансы на столкновение нашей планеты с существовавшими когда-либо космическими камнями.

Впоследствии наблюдение помогли ученым исключить столкновение с Землей. Последние данные об астероиде получили в начале июня — до того, как 2024 YR4 исчез из поля доступа телескопов.

Эта информация свидетельствует о том, что даже если нашей планете удастся избежать прямого столкновения с камнями, астероид может попасть в Луну. Вероятность такого события оценивается в 4,3%. Это еще немного, но достаточно для того, чтобы ученые задумались о том, как действовать в случае столкновения.

Специалисты говорят, что это явление приведет к выбросу мелкозернистого материала, который, вероятно, будет двигаться в направлении нашей планеты. Моделирование показывает, что удар может высвободить до 100 миллионов килограммов лунных пород и пыли.

Хотя Земле не угрожает физическая опасность, при столкновении под угрозой могут оказаться исследования на поверхности спутника нашей планеты.

Даже обломки размерами десятки сантиметров способны представлять угрозу для астронавтов и сооружений на Луне — спутник Земли не имеет атмосферы, поэтому мелкие частицы могут распространяться далеко от эпицентра происшествия.

Мы не ожидаем больших валунов или чего-нибудь большего, чем, возможно, кубик сахара. Наша атмосфера отлично защитит нас от этого. Но они (обломки — ред.) будут двигаться скорее летящего шара, поэтому если ударятся об [искусственный] спутник, это может нанести определенный вред, — прокомментировал профессор астрономии и физики Пол Вигерт.

Ученые говорят, что событие вряд ли спровоцирует синдром Кесслела, при котором столкновение отломков со спутниками создаст эффект домино или падение этих устройств на Землю. При этом явление будет напоминать кусок гравия, ударяющегося о лобовое стекло автомобиля на высокой скорости.

Также удар астероида о поверхность Луны может создать яркую вспышку, которая будет видимым невооруженным глазом в течение нескольких секунд.

Астрономы говорят, что следствием столкновения для спутника может стать ударный кратер размером около одного километра. Это может быть самый большой удар о Луну за последние пять тысяч лет.

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