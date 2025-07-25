Будут выявлять астероиды без телескопов — в США по-новому используют гелиостаты

Ученый из Национальной лаборатории Sandia (США) исследует нетрадиционный способ обнаружения астероидов после наступления темноты, превращая солнечные зеркала в средства ночного наблюдения.
Главные тезисы
- Использование гелиостатов для обнаружения астероидов после наступления темноты - новейший метод исследования в Национальной лаборатории Sandia.
- Новый подход позволяет превратить солнечные зеркала в средства ночного наблюдения, что значительно улучшает возможности обнаружения объектов вблизи Земли.
- Эффективность использования гелиостатов для обнаружения астероидов была успешно продемонстрирована в ночных экспериментах с использованием солнечной тепловой установки.
В США по-новому используют гелиостаты: что известно
Речь идет о Джоне Сандаски, который считает, что гелиостаты, в большинстве своем отражающие солнечный свет для выработки электроэнергии, можно перепрофилировать для обнаружения слабого света, отраженного от объектов близ Земли, благодаря чему можно обнаружить потенциальные угрозы до того, как они ударят.
Известно, что гелиостаты в большинстве своем простаивают после заката, но ученый увидел в них неиспользованный потенциал. Использовав поле с 212 гелиостатами Национальной солнечной тепловой испытательной установки, он провел ночные эксперименты в рамках проекта "Лабораторные исследования и разработки".
Солнечные башни собирают миллион ватт солнечного света. Ночью мы хотим собрать фемтоват, составляющий миллионную долю миллиарда вата энергии солнечного света, рассеивающегося от астероидов.
Несмотря на то, что целью этого исследования не было выявления астероида, тест подтвердил, что гелиостат может эффективно отслеживать звезды.
Также, по словам ученого, подобный метод можно использовать в оборонной сфере. Он считает, что система может помочь Космическим силам США отслеживать космические аппараты в окололунном пространстве, районе близ Луны, которое сложно контролировать с Земли.
Это может помочь Космическим силам США в их работе по поиску космических аппаратов, особенно в околомесячной области. Орбиты вблизи Луны могут быть трудными для отслеживания с Земли.
Отметим, что гелиостат — это прибор, который может поворачивать плоское зеркало так, чтобы направлять солнечные лучи постоянно в одном направлении, несмотря на видимое дневное движение Солнца.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-