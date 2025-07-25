Будут выявлять астероиды без телескопов — в США по-новому используют гелиостаты

В США по-новому используют гелиостаты: что известно

Речь идет о Джоне Сандаски, который считает, что гелиостаты, в большинстве своем отражающие солнечный свет для выработки электроэнергии, можно перепрофилировать для обнаружения слабого света, отраженного от объектов близ Земли, благодаря чему можно обнаружить потенциальные угрозы до того, как они ударят.

Гелиостатические поля не имеют ночной работы. Они просто стоят там без дела. Страна имеет возможность предоставить им ночную работу по относительно низкой стоимости поиска объектов вблизи Земли. Если бы мы заранее знали, что приближается астероид и где он может упасть, у нас было бы больше шансов подготовиться и уменьшить потенциальный ущерб. Поделиться

Известно, что гелиостаты в большинстве своем простаивают после заката, но ученый увидел в них неиспользованный потенциал. Использовав поле с 212 гелиостатами Национальной солнечной тепловой испытательной установки, он провел ночные эксперименты в рамках проекта "Лабораторные исследования и разработки".

Солнечные башни собирают миллион ватт солнечного света. Ночью мы хотим собрать фемтоват, составляющий миллионную долю миллиарда вата энергии солнечного света, рассеивающегося от астероидов.

Несмотря на то, что целью этого исследования не было выявления астероида, тест подтвердил, что гелиостат может эффективно отслеживать звезды.

Мы не ставили своей целью найти астероиды. Мы продемонстрировали, что гелиостат может двигаться вперед и назад и видеть звезды. Поделиться

Также, по словам ученого, подобный метод можно использовать в оборонной сфере. Он считает, что система может помочь Космическим силам США отслеживать космические аппараты в окололунном пространстве, районе близ Луны, которое сложно контролировать с Земли.

Это может помочь Космическим силам США в их работе по поиску космических аппаратов, особенно в околомесячной области. Орбиты вблизи Луны могут быть трудными для отслеживания с Земли.

Отметим, что гелиостат — это прибор, который может поворачивать плоское зеркало так, чтобы направлять солнечные лучи постоянно в одном направлении, несмотря на видимое дневное движение Солнца.