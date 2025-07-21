"Топливо будущего". Ученые нашли самый большой в мире источник водорода

Международная команда ученых в шахте по добыче хрома в Албании нашла водород. По их подсчетам, ежегодно здесь выделяется около 200 тонн водорода.

Ученые нашли в Албании самый большой в мире источник водорода

Издание Econews отмечает, что это самый природный источник водорода, когда-либо измеренный на планете. Впервые есть конкретные доказательства того, что подземные резервуары природного водорода в глубоких геологических разломах могут быть доступны и, возможно, коммерчески пригодны к использованию.

Указывается, что водород уже давно считают "топливом будущего". Однако его производство дорогостоящее, энергоемкое и приводит к выбросу углерода в воздух. Поделиться

Однако в этом случае ситуация совсем другая, ведь этот газ уже готов, в высоких концентрациях и не требует электролиза или сжигания метана. Издание отмечает, что это не просто теория, а установленный факт, ведь при бурении на шахте Булкизе при достижении определенных зон разломов был высвобожден газ в четко определенных точках.

Однако есть и определенные сложности. В материале говорится, что геологический водород не возобновляется в краткосрочной перспективе. Поэтому могут уйти миллионы лет на то, чтобы сформировать тот объем, который можно добыть всего за несколько последующих лет.

Также эти глубокие зоны скрывают уникальные формы жизни, использующие водород как источник энергии. То есть риск разрушить экосистему, которую еще даже ученые не могут до конца понять.

К тому же, как пишет издание, 200 тонн в год — это все еще капля в море по сравнению со 100 миллионами тонн H₂, которые каждый год производит мировая промышленность. Но, не исключено, что в этой шахте может содержаться больший запас природного газа, который оценивается в 200 миллионов тонн H2. Поделиться

Однако в этом случае важен не объем, а геологическая модель водорода. Все потому, что ученым впервые удалось смоделировать формирование подземного резервуара природного водорода и нанести на карту точное место его расположения.