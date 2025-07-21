"Топливо будущего". Ученые нашли самый большой в мире источник водорода

Международная команда ученых в шахте по добыче хрома в Албании нашла водород. По их подсчетам, ежегодно здесь выделяется около 200 тонн водорода.
Главные тезисы
- Международная команда ученых обнаружила в Албании самый крупный в мире источник природного водорода, ежегодно выделяющий около 200 тонн газа.
- Водород долгое время рассматривался как “топливо будущего”, и это открытие открывает новые перспективы для его использования как альтернативного источника энергии.
- Однако добыча геологического водорода может привести к нарушению экосистемы и угрозе уникальным формам жизни, использующим водород для выживания.
Ученые нашли в Албании самый большой в мире источник водорода
Издание Econews отмечает, что это самый природный источник водорода, когда-либо измеренный на планете. Впервые есть конкретные доказательства того, что подземные резервуары природного водорода в глубоких геологических разломах могут быть доступны и, возможно, коммерчески пригодны к использованию.
Однако в этом случае ситуация совсем другая, ведь этот газ уже готов, в высоких концентрациях и не требует электролиза или сжигания метана. Издание отмечает, что это не просто теория, а установленный факт, ведь при бурении на шахте Булкизе при достижении определенных зон разломов был высвобожден газ в четко определенных точках.
Однако есть и определенные сложности. В материале говорится, что геологический водород не возобновляется в краткосрочной перспективе. Поэтому могут уйти миллионы лет на то, чтобы сформировать тот объем, который можно добыть всего за несколько последующих лет.
Также эти глубокие зоны скрывают уникальные формы жизни, использующие водород как источник энергии. То есть риск разрушить экосистему, которую еще даже ученые не могут до конца понять.
Однако в этом случае важен не объем, а геологическая модель водорода. Все потому, что ученым впервые удалось смоделировать формирование подземного резервуара природного водорода и нанести на карту точное место его расположения.
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