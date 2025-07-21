"Топливо будущего". Ученые нашли самый большой в мире источник водорода
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

"Топливо будущего". Ученые нашли самый большой в мире источник водорода

водород
Читати українською
Источник:  online.ua

Международная команда ученых в шахте по добыче хрома в Албании нашла водород. По их подсчетам, ежегодно здесь выделяется около 200 тонн водорода.

Главные тезисы

  • Международная команда ученых обнаружила в Албании самый крупный в мире источник природного водорода, ежегодно выделяющий около 200 тонн газа.
  • Водород долгое время рассматривался как “топливо будущего”, и это открытие открывает новые перспективы для его использования как альтернативного источника энергии.
  • Однако добыча геологического водорода может привести к нарушению экосистемы и угрозе уникальным формам жизни, использующим водород для выживания.

Ученые нашли в Албании самый большой в мире источник водорода

Издание Econews отмечает, что это самый природный источник водорода, когда-либо измеренный на планете. Впервые есть конкретные доказательства того, что подземные резервуары природного водорода в глубоких геологических разломах могут быть доступны и, возможно, коммерчески пригодны к использованию.

Указывается, что водород уже давно считают "топливом будущего". Однако его производство дорогостоящее, энергоемкое и приводит к выбросу углерода в воздух.

Однако в этом случае ситуация совсем другая, ведь этот газ уже готов, в высоких концентрациях и не требует электролиза или сжигания метана. Издание отмечает, что это не просто теория, а установленный факт, ведь при бурении на шахте Булкизе при достижении определенных зон разломов был высвобожден газ в четко определенных точках.

Однако есть и определенные сложности. В материале говорится, что геологический водород не возобновляется в краткосрочной перспективе. Поэтому могут уйти миллионы лет на то, чтобы сформировать тот объем, который можно добыть всего за несколько последующих лет.

Также эти глубокие зоны скрывают уникальные формы жизни, использующие водород как источник энергии. То есть риск разрушить экосистему, которую еще даже ученые не могут до конца понять.

К тому же, как пишет издание, 200 тонн в год — это все еще капля в море по сравнению со 100 миллионами тонн H, которые каждый год производит мировая промышленность. Но, не исключено, что в этой шахте может содержаться больший запас природного газа, который оценивается в 200 миллионов тонн H2.

Однако в этом случае важен не объем, а геологическая модель водорода. Все потому, что ученым впервые удалось смоделировать формирование подземного резервуара природного водорода и нанести на карту точное место его расположения.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В Китае обнаружили новое месторождение золотой руды. Чем оно уникально
Золото
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В Британии создали уникальный нанореактор для превращения света в водород
Производство водорода
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Самое крупное месторождение лития в мире обнаружили в США — данные исследования
месторождение

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?