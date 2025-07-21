"Паливо майбутнього". Науковці знайшли найбільше у світі джерело водню

Міжнародна команда вчених у шахті з видобутку хрому, що знаходиться в Албанії, знайшла водень. За їхніми підрахунками, щороку тут виділяється приблизно понад 200 тонн водню.
Головні тези:
- В Албанії виявлено найбільше у світі джерело природного водню, яке виміряне коли-небудь на планеті.
- Водень вже давно розглядався як “паливо майбутнього”, проте його виробництво було дорогим та енергомістким.
- Хоча геологічний водень може бути великим відкриттям, виникає ризик пошкодження екосистеми та унікальних форм життя, які використовують водень як джерело енергії.
Науковці знайшли в Албанії найбільше у світі джерело водню
Видання Econews зазначає, що це найбільше природне джерело водню, коли-небудь виміряне на планеті. Вперше є конкретні докази того, що підземні резервуари природного водню в глибоких геологічних розломах можуть бути доступними та, можливо, комерційно придатними до використання.
Проте, в цьому випадку ситуація зовсім інша, адже цей газ вже готовий, у високих концентраціях та не потребує електролізу чи спалювання метану. Видання зазначає, що це не просто теорія, а встановлений факт, адже при бурінні на шахті Булкізе при досягненні певних зон розломів було вивільнено газ в чітко визначених точках.
Однак, є й певні складнощі. В матеріалі йдеться, що геологічний водень не є відновлюваним у короткостроковій перспективі. Тому, можуть піти мільйони років на те, щоб сформувати той об’єм, який можна видобути всього за кілька наступних років.
Також ці глибокі зони приховують унікальні форми життя, які використовують водень як джерело енергії. Тобто, є ризик зруйнувати екосистему, яку ще навіть вчені не можуть до кінця зрозуміти.
Однак, в цьому випадку важливий не об’єм, а геологічна модель водню. Все тому, що вченим вперше вдалося змоделювати формування підземного резервуара природного водню та нанести на карту точне місце його розташування.
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