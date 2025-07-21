"Паливо майбутнього". Науковці знайшли найбільше у світі джерело водню

Міжнародна команда вчених у шахті з видобутку хрому, що знаходиться в Албанії, знайшла водень. За їхніми підрахунками, щороку тут виділяється приблизно понад 200 тонн водню.

Науковці знайшли в Албанії найбільше у світі джерело водню

Видання Econews зазначає, що це найбільше природне джерело водню, коли-небудь виміряне на планеті. Вперше є конкретні докази того, що підземні резервуари природного водню в глибоких геологічних розломах можуть бути доступними та, можливо, комерційно придатними до використання.

Вказується, що водень вже давно вважають "паливом майбутнього". Однак, його виробництво є дорогим, енергоємним та призводить до викиду вуглецю в повітря. Поширити

Проте, в цьому випадку ситуація зовсім інша, адже цей газ вже готовий, у високих концентраціях та не потребує електролізу чи спалювання метану. Видання зазначає, що це не просто теорія, а встановлений факт, адже при бурінні на шахті Булкізе при досягненні певних зон розломів було вивільнено газ в чітко визначених точках.

Однак, є й певні складнощі. В матеріалі йдеться, що геологічний водень не є відновлюваним у короткостроковій перспективі. Тому, можуть піти мільйони років на те, щоб сформувати той об’єм, який можна видобути всього за кілька наступних років.

Також ці глибокі зони приховують унікальні форми життя, які використовують водень як джерело енергії. Тобто, є ризик зруйнувати екосистему, яку ще навіть вчені не можуть до кінця зрозуміти.

До того ж як пише видання, 200 тонн на рік — це все ще крапля в морі порівняно зі 100 мільйонами тонн H₂, які кожного року виробляє світова промисловість. Але, не виключено, що в цій шахті може міститися більший запас природного газу, який оцінюється у 200 000 000 мільйонів тонн H2. Поширити

Однак, в цьому випадку важливий не об’єм, а геологічна модель водню. Все тому, що вченим вперше вдалося змоделювати формування підземного резервуара природного водню та нанести на карту точне місце його розташування.